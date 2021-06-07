Анастасия Макеева опубликовала фотографии с девичника

В конце мая этого года стало известно, что 39-летняя Анастасия Макеева вышла замуж за своего избранника Романа Малькова
. С тех пор влюбленные регулярно публикуют в соцсетях совместные снимки и трогательно признаются друг другу в любви. Макеева даже предложила изданиям купить фотографии со своей свадьбы
. Сегодня же Макеева в своем микроблоге
обнародовала фотографии со своего девичника, который провела в Крыму. Актриса призналась, что мероприятие получилось достаточно скромным.
«Доброе утро! Это кадры с моего девичника. Все было скромно, но душевно. Я встретилась с подругами на импровизационном девичнике, которым удалось прилететь раньше свадьбы и просто пообщаться. Моя свадьба и девичник прошли в воздержании во всем. Перед венчанием я держала пост и поэтому без единого глотка шампанского и еды я осознанно приняла решение вступить в брак. Мои подружки ели фрукты и пили шампанское, и вся встреча началась в 13:00 и закончилась в 16:00 без стриптиза и буйства до утра в клубах. Но каждой своей подруге я бесконечно благодарна за тепло и добрые пожелания».
Актриса отметила, что комментарии под фотографиями ей могут оставлять только подписанные на неё люди, поскольку она не желает наблюдать негативные слова своих недоброжелателей.
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