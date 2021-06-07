Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анастасия Макеева опубликовала фотографии с девичника

7 июня
2021 год

Лайфстайл >>
7 июня 2021
В конце мая этого года стало известно, что 39-летняя Анастасия Макеева вышла замуж за своего избранника Романа Малькова. С тех пор влюбленные регулярно публикуют в соцсетях совместные снимки и трогательно признаются друг другу в любви. Макеева даже предложила изданиям купить фотографии со своей свадьбы. Сегодня же Макеева в своем микроблоге обнародовала фотографии со своего девичника, который провела в Крыму. Актриса призналась, что мероприятие получилось достаточно скромным.

Анастасия Макеева опубликовала фотографии с девичника

«Доброе утро! Это кадры с моего девичника. Все было скромно, но душевно. Я встретилась с подругами на импровизационном девичнике, которым удалось прилететь раньше свадьбы и просто пообщаться. Моя свадьба и девичник прошли в воздержании во всем. Перед венчанием я держала пост и поэтому без единого глотка шампанского и еды я осознанно приняла решение вступить в брак. Мои подружки ели фрукты и пили шампанское, и вся встреча началась в 13:00 и закончилась в 16:00 без стриптиза и буйства до утра в клубах. Но каждой своей подруге я бесконечно благодарна за тепло и добрые пожелания».

Актриса отметила, что комментарии под фотографиями ей могут оставлять только подписанные на неё люди, поскольку она не желает наблюдать негативные слова своих недоброжелателей.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:39
Уже столько инфоповодов создала) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Жена во всех смыслах: Анастасия Макеева обвенчалась с мужем и опубликовала фотографии со свадьбы
Анастасия Макеева предлагает «уважающим себя изданиям» купить фото и видео с её свадьбы
Анастасия Макеева вышла замуж
Анастасия Макеева тайно вышла замуж
Поиск по меткам
любовьсемья
персоны
Анастасия Макеева

фотографии >>
Анастасия Макеева опубликовала фотографии с девичника фотографии
Анастасия Макеева опубликовала фотографии с девичника фотографии
Анастасия Макеева опубликовала фотографии с девичника фотографии
Анастасия Макеева опубликовала фотографии с девичника фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римма Волкова
6 июня погибла в ДТП оперная певица Римма Волкова.
Валерий Лонской
6 июня ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валерий Лонской.
Резо Габриадзе
6 июня ушёл из жизни сценарист Резо Габриадзе.
Артём Анчуков
6 июня ушёл из жизни актёр Артём Анчуков.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Анна Котова-Дерябина
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Алексей Онежен
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Вирджиния МакКенна
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Красный призрак
боевик, военный фильм
Россия, 2019
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2021
Маржела: своими словами
биография
Бельгия, Германия, 2019
Дореми: В поисках волшебства
боевик, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Испания, Япония, 2020
Заклятие 3: По воле дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Надежда
драма, мелодрама
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2021
Культовые тусовщики
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2021
Ночная прогулка
боевик, криминальный фильм
США, 2019
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
США, 2021
Пункт пропуска. Офицерская история
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен