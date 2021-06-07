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«Между нами точно что-то есть»: Том Фелтон об отношениях с Эммой Уотсон

7 июня
2021 год

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7 июня 2021
Британский актер Том Фелтон ответил на вопрос о романе с актрисой Эммой Уотсон на съёмках «Гарри Поттера». Интервью с артистом опубликовал портал Entertainment Tonight.

«Между нами точно что-то есть»: Том Фелтон об отношениях с Эммой Уотсон

Когда Тома Фелтона спросили о слухах по поводу романа с Уотсон, тот, подняв брови, ответил продолжительной паузой, после чего рассмеялся.

«Простите, я думал молчание все скажет. Между нами точно что-то есть, если вы понимаете, мы были близки друг другу долгое время. Я восхищаюсь ею. Надеюсь, она обо мне такого же мнения!»

Однако артист поспешил внести ясность в свой ответ и добавил, что их отношения скорее похожи на межфакультетские отношения их героев.

«Но если вам интересна какая-то романтическая подоплека, то у нас с ней, скорее, отношения Слизерина — Гриффиндора, нежели Эммы — Тома».

Тем временем в медиа давно ходят слухи о продолжении франшизы о Гарри Поттере. В интервью для Comicbook Том Фелтон признался, что не прочь вновь сыграть Драко Малфоя.

«Я никому его не отдам. Если придется — я снова готов стать блондинкой ради этой роли. Я могу сыграть хоть Драко, хоть его отца, хоть его сына. Если это сделает кто-то другой — я буду ревновать».
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№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:40
Мне казалось, что у актрисы уже давно другой молодой чевлоек читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Между нами точно что-то есть»: Том Фелтон об отношениях с Эммой Уотсон фотографии
«Между нами точно что-то есть»: Том Фелтон об отношениях с Эммой Уотсон фотографии
«Между нами точно что-то есть»: Том Фелтон об отношениях с Эммой Уотсон фотографии
«Между нами точно что-то есть»: Том Фелтон об отношениях с Эммой Уотсон фотографии
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