«Между нами точно что-то есть»: Том Фелтон об отношениях с Эммой Уотсон

Британский актер Том Фелтон
ответил на вопрос о романе с актрисой Эммой Уотсон
на съёмках «Гарри Поттера
». Интервью с артистом опубликовал портал Entertainment Tonight
.
Когда Тома Фелтона спросили о слухах по поводу романа с Уотсон, тот, подняв брови, ответил продолжительной паузой, после чего рассмеялся.
«Простите, я думал молчание все скажет. Между нами точно что-то есть, если вы понимаете, мы были близки друг другу долгое время. Я восхищаюсь ею. Надеюсь, она обо мне такого же мнения!»
Однако артист поспешил внести ясность в свой ответ и добавил, что их отношения скорее похожи на межфакультетские отношения их героев.
«Но если вам интересна какая-то романтическая подоплека, то у нас с ней, скорее, отношения Слизерина — Гриффиндора, нежели Эммы — Тома».
Тем временем в медиа давно ходят слухи о продолжении франшизы о Гарри Поттере. В интервью для Comicbook Том Фелтон признался, что не прочь вновь сыграть Драко Малфоя.
«Я никому его не отдам. Если придется — я снова готов стать блондинкой ради этой роли. Я могу сыграть хоть Драко, хоть его отца, хоть его сына. Если это сделает кто-то другой — я буду ревновать
».
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