Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова

С началом лета Москва и другие крупные города окончательно захлебнулись в увеселениях, а мы перестали поспевать за светскими мероприятиями, проходящими по самым разнообразным поводам. Юбилеи, тематические вечера с благотворительным расчётом, премьеры, фестивали, премии и модные показы. 27 мая в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся шестой гала-вечер эндаумент-фонда Еврейского музея и центра толерантности. Темой вечера стали ценности, объединяющие партнёров, попечителей и спонсоров музея. Среди гостей вечера были замечены Ксения Собчак и Константин Богомолов, Ксения Раппопорт, Мария Миронова и другие.
фото: Ксения Собчак
фото: Мария Миронова
фото: Ксения Раппопорт
фото: Анатолий Белый с женой
28 мая в «Императорском яхт-клубе» состоялась вечеринка в честь дня рождения агентства талантов BUBEL MGT и 35-летнего юбилея генерального директора и совладелицы агентства Дуси Бубель. На воображаемый пляж Малибу пришли со своей богатой фантазией Настасья Самбурская, Мария Ивакова, Валерия Дергилёва и другие.
фото: Настасья Самбурская
фото: Валерия Дергилёва
фото: Мария Ивакова
Этим же вечером в «Москвариуме» прошёл спецпоказ мюзикла «Сон в летнюю ночь», действие которого происходит в воде и над водой. В постановке задействовано более 100 артистов, среди которых акробаты, танцоры, певцы, воздушные гимнасты и морские животные. Среди первых зрителей этой водно-музыкальной феерии были Катерина Шпица, Анна Чурина и Наталья Бочкарёва, которая после скандала с наркотиками старается появляться на публике в окружении как можно большего количества детей.
фото: Катерина Шпица
фото: Анна Чурина с дочерью и гостьей премьеры
фото: Наталья Бочкарёва и дети
31 мая на сцене Большого зала Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского группа компаний Bosco di Ciliegi отметила сразу 3 юбилея: 30-летие компании, 20-летие Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» и 10-летие премии Олега Янковского «Творческое открытие». Среди гостей вечера были замечены Юлия Пересильд, Екатерина Стриженова, Чулпан Хаматова, Никита Михалков и другие.
фото: Юлия Пересильд
фото: Ксения Собчак и Константин Богомолов
фото: Никита и Татьяна Михалковы
фото: Екатерина Стриженова
фото: Кристина Орбакайте
фото: Чулпан Хаматова
3 и 4 июня в Милане проходила презентация ювелирного бренда Bvlgari, который таким образом хотел поддержать модную столицу после пандемии. В рамках презентации были собраны средства, пожертвованные городскому муниципалитету. Среди гостей, оценивших украшения и часы коллекции Magnifica была российская актриса Светлана Ходченкова.
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