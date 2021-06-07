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Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова

7 июня
2021 год

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7 июня 2021
С началом лета Москва и другие крупные города окончательно захлебнулись в увеселениях, а мы перестали поспевать за светскими мероприятиями, проходящими по самым разнообразным поводам. Юбилеи, тематические вечера с благотворительным расчётом, премьеры, фестивали, премии и модные показы. 27 мая в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся шестой гала-вечер эндаумент-фонда Еврейского музея и центра толерантности. Темой вечера стали ценности, объединяющие партнёров, попечителей и спонсоров музея. Среди гостей вечера были замечены Ксения Собчак и Константин Богомолов, Ксения Раппопорт, Мария Миронова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Мария Миронова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Ксения Раппопорт

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Анатолий Белый с женой

28 мая в «Императорском яхт-клубе» состоялась вечеринка в честь дня рождения агентства талантов BUBEL MGT и 35-летнего юбилея генерального директора и совладелицы агентства Дуси Бубель. На воображаемый пляж Малибу пришли со своей богатой фантазией Настасья Самбурская, Мария Ивакова, Валерия Дергилёва и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Настасья Самбурская

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Валерия Дергилёва

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Мария Ивакова

Этим же вечером в «Москвариуме» прошёл спецпоказ мюзикла «Сон в летнюю ночь», действие которого происходит в воде и над водой. В постановке задействовано более 100 артистов, среди которых акробаты, танцоры, певцы, воздушные гимнасты и морские животные. Среди первых зрителей этой водно-музыкальной феерии были Катерина Шпица, Анна Чурина и Наталья Бочкарёва, которая после скандала с наркотиками старается появляться на публике в окружении как можно большего количества детей.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Анна Чурина с дочерью и гостьей премьеры

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Наталья Бочкарёва и дети

31 мая на сцене Большого зала Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского группа компаний Bosco di Ciliegi отметила сразу 3 юбилея: 30-летие компании, 20-летие Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» и 10-летие премии Олега Янковского «Творческое открытие». Среди гостей вечера были замечены Юлия Пересильд, Екатерина Стриженова, Чулпан Хаматова, Никита Михалков и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Юлия Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Ксения Собчак и Константин Богомолов

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Никита и Татьяна Михалковы

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Екатерина Стриженова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Кристина Орбакайте

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Чулпан Хаматова

3 и 4 июня в Милане проходила презентация ювелирного бренда Bvlgari, который таким образом хотел поддержать модную столицу после пандемии. В рамках презентации были собраны средства, пожертвованные городскому муниципалитету. Среди гостей, оценивших украшения и часы коллекции Magnifica была российская актриса Светлана Ходченкова.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Светлана Ходченкова

5 июня на территории московского арт-кластера «Хлебозавод» прошёл фестиваль Esquire Weekend, среди гостей которого были замечены Анфиса Вистингаузен, Александр Горчилин, Надежда Сысоева и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Александр Горчилин

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Надежда Сысоева

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Анна Александрова

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова
фото: Анфиса Вистингаузен
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№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:41
Так заметно поменялся стиль у Собчак в последнее время читать далее>>
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Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Мария Миронова и Мария Ивакова фотографии
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