Павел Табаков год скрывал внебрачную дочь

Оказывается, 25-летний Павел Табаков почти год, как отец, хотя мужем пока не стал. Сын Олега Табакова считался одним из самых завидных женихов страны. Еще в марте текущего года Марина Зудина кокетливо рассказывала в программе «Ты не поверишь» о романах сына, которых так много, что Павел давно перестал знакомить мать с подружками.
«Мы все уважаем личное пространство друг друга! Рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами! Чтобы избежать домыслов, так как многие интернет-издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности. Вчера были Крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты Рождения Мии и Марины Антиохийской рядом», – объяснила Марина Зудина.
фото: Павел Табаков с сестрой Марией
Крещение Мии проходило в Храме Софии Премудрости Божией, на котором, помимо мамы актера, присутствовали его сестра Мария и друг Илья Петрук. Видео со службы опубликовала Марина Зудина у себя в соцсетях. А сам Павел выложил сториз с другом в Инстаграме с подписью: «Породнились».
Павел Табаков начал встречаться с Синициной в 2017-м. 26-летняя Софья известна по фильму «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, сериалам «Магомаев» и «Душегубы».Три года назад они сыграли в драме «Как я стал...». Их совместные фото часто появлялись в соцсетях, а потом вдруг исчезли. Софья публиковала у себя в Инстаграме фото дочери, но никогда не заявляла, что это ребенок Табакова.
По данным портала Super, родители Мии живут отдельно. Сами актеры не афишировали новость о прибавлении. Впрочем, о свадьбе Павла и Софьи пока тоже никто не сообщал. По информации телеграм-канала «Только никому», возлюбленные и не собираются официально оформлять отношения, актер поддерживает мать своего ребенка финансово и продвигает в кастингах Амедиа.
Напомним, что основатель и художественный руководитель театра «Табакерка» Олег Табаков умер в 2018 году, оставив приличное наследство Павлу, что обеспечило его финансовой свободой.
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