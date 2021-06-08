«Это несерьёзно»: Илья Авербух о разнице в возрасте с Лизой Арзамасовой

47-летний фигурист Илья Авербухв эфире «Русского радио» ответил на вопрос, который терзал многих с прошлого лета, когда впервые стало известно о романе спортсмена и 26-летней актрисы Лизы Арзамасовой. 22-летняя разница в возрасте очень беспокоила блюстителей нравственности и виртуальных мимопроходил.
фото: Илья Авербух и Лиза Арзамасова
«Это вообще несерьёзно. Важнее моего человека ничего для меня нет. Всё остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно. Все, кому хочется говорить, будут говорить об этом бесконечно», — заявил Авербух в эфире «Русского радио».
Хореограф также сказал, что они с супругой не хотят оказываться в центре внимания, поэтому делятся только самыми важными событиями, но стараются избегать разговоров о личной жизни:
«Не хотим собой занимать ваше время. Мы даем объективную информацию, чтобы люди не тратили время на домыслы. У нас было три важных события за последнее время. Мы сказали, что вместе. Потом расписались и стали мужем и женой. Потом сказали, что ждём нашего первенца. Когда мы посчитали нужным, тогда и рассказали обществу о наших чувствах».
фото: Илья Авербух и Ирина Лобачева
По словам друзей пары, они начали встречаться, когда звезде сериала «Папины дочки» было еще 17 лет. В декабре прошлого года знаменитости поженились, а сейчас ждут первенца. Для Лизы это будет первый ребенок, для Ильи – второй.
У хореографа также есть 16-летний сын Мартин от бывшей жены, фигуристки Ирины Лобачёвой, с которой они прожили 12 лет и развелись в 2004 году из-за измены Ильи. В феврале 2002 года Авербух и Лобачёва завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити и выиграли чемпионат мира. Любопытно, что после расставания с Авербухом Лобачева вышла замуж за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова, который моложе её на 17 лет. С экс-супругой Авербух в хороших отношениях. Когда стало известно о новом браке спортсмена, Лобачёва пожелала ему счастья. Бывшая и нынешняя супруги Авербуха сумели найти общий язык.
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