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Хоакин Феникс не будет делать вегана из своего сына

8 июня
2021 год

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8 июня 2021
46-летний голливудский актер Хоакин Феникс в интервью британской газете The Sunday Times рассказал, что не станет ограничивать своего девятимесячного сына Ривера в пище животного происхождения.

Хоакин Феникс не будет делать вегана из своего сына
фото: Хоакин Феникс

Хотя он и его 36-летняя супруга Руни Мара не едят мясо уже очень давно. Двукратный лауреат премии «Золотой глобус» является членом организаций «В защиту животных» и «Люди за этичное обращение с животными», а в 2003 году принял участие в создании документального фильма о человеческой жестокости к братьям нашим меньшим «Земляне», за что был награждён премией Humanitarian Award на кинофестивале в Сан-Диего. В прошлом году теме защиты животных артист посвятил свою речь на церемонии вручения «Оскара» когда получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Джокер».

«Конечно, я надеюсь, что он станет веганом, но я не буду передавать свои убеждения сыну. Не думаю, что это правильно», – заявил изданию Хоакин.

Но это не означает, что отец не будет ограничивать сына и позволит тому есть всё, что угодно. Например, актёр высказался против фастфуда. «Я не буду говорить ему о том, что в Макдональдсе есть Хэппи Мил, потому что нет ничего хэппи в этом миле (happy – с английского «счастливый», meal – еда – Прим. ред.).

Актер сообщил, что разрешит сыну самому принимать решения и делать выбор, а потом нести за него ответственность: «Я не собираюсь рассказывать ему, что это нормально — читать книги обо всех чудесных маленьких животных на ферме, как они говорят "хрю-хрю" и "му-му", и не говорить ему, что это и есть гамбургер. В общем, не хочу увековечивать ложь, но и не буду заставлять его становиться веганом, а просто поддержу любое его решение».

Хоакин Феникс не будет делать вегана из своего сына
фото: Хоакин Феникс и Руни Мара

Напомним, что Руни Мара и Хоакин Феникс начали встречаться в 2016 году, в 2019-м сообщили о помолвке, а в сентябре прошлого года стало известно о том, что у них родился сын Ривер, которого они называли в честь покойного брата Феникса, умершего от передозировки наркотиков в 23 года.
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Хоакин Феникс не будет делать вегана из своего сына фотографии
Хоакин Феникс не будет делать вегана из своего сына фотографии
Хоакин Феникс не будет делать вегана из своего сына фотографии
Хоакин Феникс не будет делать вегана из своего сына фотографии
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