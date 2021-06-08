Хоакин Феникс не будет делать вегана из своего сына

Хотя он и его 36-летняя супруга Руни Мара не едят мясо уже очень давно. Двукратный лауреат премии «Золотой глобус» является членом организаций «В защиту животных» и «Люди за этичное обращение с животными», а в 2003 году принял участие в создании документального фильма о человеческой жестокости к братьям нашим меньшим «Земляне», за что был награждён премией Humanitarian Award на кинофестивале в Сан-Диего. В прошлом году теме защиты животных артист посвятил свою речь на церемонии вручения «Оскара» когда получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Джокер».
«Конечно, я надеюсь, что он станет веганом, но я не буду передавать свои убеждения сыну. Не думаю, что это правильно», – заявил изданию Хоакин.
Но это не означает, что отец не будет ограничивать сына и позволит тому есть всё, что угодно. Например, актёр высказался против фастфуда. «Я не буду говорить ему о том, что в Макдональдсе есть Хэппи Мил, потому что нет ничего хэппи в этом миле (happy – с английского «счастливый», meal – еда – Прим. ред.).
Актер сообщил, что разрешит сыну самому принимать решения и делать выбор, а потом нести за него ответственность: «Я не собираюсь рассказывать ему, что это нормально — читать книги обо всех чудесных маленьких животных на ферме, как они говорят "хрю-хрю" и "му-му", и не говорить ему, что это и есть гамбургер. В общем, не хочу увековечивать ложь, но и не буду заставлять его становиться веганом, а просто поддержу любое его решение».
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