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Дайджест от 07.06.2021
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Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой

8 июня
2021 год

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8 июня 2021
Уже 11 июня во МХАТ имени Горького состоится премьера спектакля «Чудесный грузин», где Ольга Бузова исполнит роль Беллы Шанталь, певицы кабаре и корпоративов, которая по сюжету становится проворной шпионкой и спасает Сталина. Объясняя свой выбор, художественный руководитель театра Эдуард Бояков сказал, что она фактически будет играть саму себя. Сообщается также, что за эту роль новоиспеченная актриса получит почти полмиллиона рублей.

Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой

Дебют 35-летней светской львицы во МХАТ возмутил общественность. Многие недоумевают, как телеведущая собирается играть, ведь у нее нет актерского образования – она окончила географический факультет СПбГУ.

В беседе с информационным порталом NEWS.RU музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что эту роль изначально предлагали его супруге Валерии, но она отказалась из-за забитого графика. Финальное решение Боякова его удивило.

Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой
фото: Иосиф Пригожин и Валерия


«Там надо петь. Просто я не знаю, что она будет делать. Если я скажу правду (о вокальных данных Бузовой – Прим. ред.), мы поссоримся. Я этого не боюсь, но говорить так не хотел бы. Я думаю, что и сама Оля понимает свои вокальные данные».

Пригожин не понимает, почему роли достаются всяким Бузовым блогерам, а не профессиональным актёрам, которые потратили несколько лет на обучение. «Что делать актёрам, которые окончили вуз? Что делать артистам, которые отдают свою жизнь образованию и актёрской профессии? За них обидно. Мы сегодня, даже театры, пошли по хайпу, а не по искусству. Поэтому, если говорить о хайпе, цель достигнута — они попали в десятку».

69-летний актер Станислав Садальский в разговоре с газетой «Вечерняя Москва» пообещал прийти на спектакль, чтобы «оценить масштабы катастрофы или, наоборот, восхититься талантом». Его не удивляет, что сейчас непрофессионалы «лезут в сферу, в которой ничего не понимают».

Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой
фото: Станислав Садальский

«У нас сейчас век непрофессионализма. Посмотрите, сколько так называемых певцов появилось, которые вообще не обладают вокальными данными. Или актеров, которые не умеют играть и ничего не ведают в актерском искусстве. С приходом Бузовой в МХАТ театральное искусство в России может закончиться. Или же, напротив, зацветет новыми красками. Возможно, Ольга сыграет лучше многих непрофессионалов и профессионалов. И нам только останется рукоплескать ей и кричать «Браво!»

Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой
фото: Борис Щербаков

А вот бывший актер МХАТа Борис Щербаков совершенно точно не придет на премьеру, об этом он заявил интернет-изданию Газета. Его возмутил выбор Боякова.

«Каждый должен заниматься своим делом. Актер должен играть, телеведущая вести телепередачи, а не заниматься [фигней]. Она делает это только ради своего престижа, имиджа и популярности. Мне очень жаль руководство МХАТа. Понятно, что это лишняя публика, лишние деньги. Хотя все-таки нельзя поступаться своими принципами, как бы ни было тяжело финансово. МХАТ должен оставаться МХАТом, а не х**ней».

Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой
фото: Режиссер Александр Молочников с актрисой Светланой Ходченковой

Режиссер театра и кино Александр Молочников в своем аккаунте в Инстаграме опубликовал снимок, где держит на руках Светлану Ходченкову, которая исполнила главную роль в его картине «Скажи ей». Он иронично подписал кадр: «Готов поменять на Бузову». Сама Ольга прокомментировала пост и подчеркнула, что ожидает сценарий нового фильма, чтобы сыграть там главную роль.

Актёр, известный по роли Кузи в сериале «Универ», Виталий Гогунский напротив считает решение Боякова разумным ходом, почти что актом культпросвета.

«Многие из её людей не были в театре до этого ни разу. В этом смысле Бузова несет просветительскую функцию. Ждем теперь Моргенштерна в МХТ им. Чехова. Я думаю, у него получится. Ему «Героя нашего времени» надо будет сыграть»».

Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой

Пока все обсуждают Бузову, сидя в душной Москве, звезда отдыхает в Риме, публикует многочисленные фото из столицы Италии и даже умудрилась залезть на крыло самолета.
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№ 1
Валерий (Минск)   8.06.2021 - 22:30
... Т. е. если бы его жена - Валерия (без актерского образования) играла в этом спектакле, то его бы это не смущало? читать далее>>
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Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой фотографии
Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой фотографии
Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой фотографии
Щербаков, Гогунский и Садальский прокомментировали театральный дебют Ольги Бузовой фотографии
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