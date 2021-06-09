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9 июня 2021
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Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков
Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков
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9 июня 2021
7 июня в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера первого российского экшен-фильма про супергероев-партизан
«Красный призрак»
. Картину зрителям представила съёмочная группа – режиссёр
Андрей Богатырёв
, актёры
Алексей Шевченков
,
Вольфганг Черни
,
Полина Чернышева
,
Павел Абраменков
и
Пауль Орлянский
.
фото: Андрей Богатырёв
фото: Павел Абрамов
фото: Алексей Шевченков
фото: Вольфганг Черни
Среди первых зрителей фильмы были замечены
Ирина Безрукова
,
Алина Алексеева
,
Андрей Гайдулян
и другие.
фото: Ирина Безрукова
фото: Алина Алексеева
фото: Андрей Гайдулян и Александра Велескевич
«Красный призрак»
в прокате с 10 июня 2021 года.
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Пауль Орлянский
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Вольфганг Черни
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