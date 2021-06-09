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Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков

9 июня
2021 год

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9 июня 2021
7 июня в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера первого российского экшен-фильма про супергероев-партизан «Красный призрак». Картину зрителям представила съёмочная группа – режиссёр Андрей Богатырёв, актёры Алексей Шевченков, Вольфганг Черни, Полина Чернышева, Павел Абраменков и Пауль Орлянский.

Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков
фото: Андрей Богатырёв

Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков
фото: Павел Абрамов

Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков
фото: Алексей Шевченков

Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков
фото: Вольфганг Черни

Среди первых зрителей фильмы были замечены Ирина Безрукова, Алина Алексеева, Андрей Гайдулян и другие.

Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков
фото: Ирина Безрукова

Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков
фото: Алина Алексеева

Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков
фото: Андрей Гайдулян и Александра Велескевич

«Красный призрак» в прокате с 10 июня 2021 года.

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Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков фотографии
Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков фотографии
Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков фотографии
Чёрный прапор: Ирина Безрукова, Алина Алексеева и Алексей Шевченков фотографии
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