Сабина Ахмедова перепела песню группы «Агата Кристи»

В преддверии выхода сериала состоялась премьера клипа на песню группы «Агата Кристи» «Как на войне» в исполнении Сабины Ахмедовой.
Это третья кавер-версия в исполнении Ахмедовой, играющей роль певицы Карины Штерн. В первом сезоне Сабина перепела композицию «Знаешь» артиста Rozhden. Во втором сезоне - кавер на песнюАллы Пугачёвой «Позови меня с собой».
«Как на войне» ассоциируется у меня со светлым и одновременно отчаянным временем конца 1990-х и начала 2000-х. Время свободы, смелости, огня, подросткового бунта и поиска своего голоса. Я слушала запись на повторе, по-моему, еще на кассетном плеере», - вспоминает Сабина.
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