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Сабина Ахмедова перепела песню группы «Агата Кристи»

9 июня
2021 год

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9 июня 2021
10 июня на видеосервисе START состоится премьера долгожданного финального сезона сериала «Содержанки», в котором героиня Дарьи Мороз снова подвергнется коренной трансформации.

Сабина Ахмедова перепела песню группы «Агата Кристи»

В преддверии выхода сериала состоялась премьера клипа на песню группы «Агата Кристи» «Как на войне» в исполнении Сабины Ахмедовой.
Это третья кавер-версия в исполнении Ахмедовой, играющей роль певицы Карины Штерн. В первом сезоне Сабина перепела композицию «Знаешь» артиста Rozhden. Во втором сезоне - кавер на песню Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой».

Сабина Ахмедова перепела песню группы «Агата Кристи»

«Как на войне» ассоциируется у меня со светлым и одновременно отчаянным временем конца 1990-х и начала 2000-х. Время свободы, смелости, огня, подросткового бунта и поиска своего голоса. Я слушала запись на повторе, по-моему, еще на кассетном плеере», - вспоминает Сабина.

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Сабина Ахмедова перепела песню группы «Агата Кристи» фотографии
Сабина Ахмедова перепела песню группы «Агата Кристи» фотографии
Сабина Ахмедова перепела песню группы «Агата Кристи» фотографии
Сабина Ахмедова перепела песню группы «Агата Кристи» фотографии
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