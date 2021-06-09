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Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф

9 июня
2021 год

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9 июня 2021
Обычно российские издания пишут об американских звездах, а наоборот бывает крайне редко. И вот старейший американский журнал Variety опубликовал рейтинг российских актёров и режиссёров, у которых есть сейчас самые высокие шансы выйти на мировой уровень. Рейтинг приурочен к международному онлайн-рынку аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, который проходит с 8 по 10 июня, где организаторы продвигают российские таланты за рубежом.

«На мой взгляд, у российских кинематографистов своё видение мира, которое представляет собой смесь из глубоких и культурных корней и, в то же время, их открытости и смелости говорить на сложные темы, затрагивающие интересы людей в России и на всей планете. Их вдохновляют аутентичные истории, которые будут интересны людям из разных стран», – заявила Variety гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.

Среди 12 кинодеятелей, попавших в рейтинг, есть те, кто уже успел поработать в западных проектах: Юрий Колокольников (сериал «Игра престолов», «Довод» Кристофера Нолана), Светлана Ходченкова («Шпион, выйди вон!» с Гэри Олдманом и Колином Фертом, «Росомаха: Бессмертный» с Хью Джекманом), Юлия Снигирь (сериал «Новый папа» с Джудом Лоу). Компанию им составили подающие надежды актёры, режиссёры и сценаристы.

Светлана Ходченкова

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Светлана Ходченкова

Родилась 21 января 1983 года в Москве. С 15 лет работала моделью, полгода жила в Японии.
В 2001-2005 годах училась в ВТУ им. Щукина. Главная роль в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» (2003) стала для молодой актрисы дебютом в кино. Режиссёр увидел Ходченкову в массовке и решил, что именно она лучше соответствует его творческим замыслам. Недавно стало известно, что 38-летняя актриса сыграет Анну Каренину в проекте «Анна К», который станет первым оригинальным российским сериалом для Netflix.

Юлия Снигирь

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Юлия Снигирь

Родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области. По образованию – дипломированный лингвист, преподаватель английского и немецкого языков. Некоторое время работала моделью. Снималась в клипе «До скорой встречи» группы «Звери». Училась в ВТУ им. Щукина. В 2013 году Юлия Снигирь снялась в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» вместе с Брюсом Уиллисом, а в прошлом году итальянский режиссер Паоло Соррентино предложил ей роль в сериале «Новый Папа» с Джудом Лоу.

Паулина Андреева

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Паулина Андреева

Родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде. После окончания школы поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, проучилась 2 года и уехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. В 2011 году окончила Школу-студию МХАТ. В том же году была принята в стажерскую группу МХТ им. Чехова. Сыграла во множестве постановок МХТ им. Чехова: «Кармен. Этюды.», «Тартюф», «Преступление и наказание» и другие. Играла также в «Табакерке» в «Околоноля» (реж. К.Серебренников) и в «Дьяволе» (реж. М.Станкевич). Прославилась благодаря ролям в сериалах «Метод», «Лучше, чем люди» и «Оттепель». Недавно дебютировала в качестве сценариста – написала сценарий к сериалу «Псих», режиссером которого выступил ее возлюбленный Федор Бондарчук.

Любовь Мульменко

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Любовь Мульменко

Драматург, сценарист, журналист, редактор. Родилась 1 сентября 1985 года в городе Пермь.
Окончила филологический факультет Пермского государственного университета по специальности «Журналистика» (2008) и курсы арт-журналистики института Pro Arte в Санкт-Петербурге (2009). В 2009—2011 гг. — заместитель главного редактора пермской интернет-газеты «Соль». Была редактором журнала «Шпиль», заместителем главного редактора журнала «Компаньон Magazine», культурным обозревателем газеты «Новый компаньон». С 2012 года ведёт авторскую колонку на сайте Lenta.ru.

В 2014 году дебютировала в качестве киносценаристки – написала сценарии для фильмов «Комбинат «Надежда», «Ещё один год» и «Как меня зовут», которые показывались на международных кинофестивалях. В конце этого года планирует выпустить свой режиссёрский дебют - картину «Дунай».

Элла Манжеева

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Элла Манжеева

Родилась 9 июня 1981 года Калмыкии. Окончила музыкальный колледж по классу скрипки. В 2005 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности «звукорежиссура ТВ и кино». В 2007 году поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссёров. В 2012 году написала дебютный сценарий «Чайки», который был опубликован в журнале «Искусство кино», а премьера прошла на Берлинале. Ее фильм «Белой дороги!» будет показан на Каннском кинофестивале в этом году.

Юра Борисов

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Юрий Борисов

Родился 8 декабря 1992 года в городе Реутов Московской области. В 2013 году окончил Театральное училище им. М.С.Щепкина. В 2013-2014 гг. работал в московском театре «Сатирикон». Известен ролями в фильмах «Калашников»,
«Хрусталь», «Серебряные коньки». В июле сразу две картины с его участием будут показаны на Каннском фестивале – «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и фильм финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть».

Юрий Колокольников

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Юрий Колокольников

Родился 15 декабря 1980 года в Москве.В 2000 году окончил Щукинское училище. С 2003 года сотрудничает с театром «Современник». Снимался в американских фильмах (в титрах значится как Uri Kolokol или Yuri Kolokol) «Довод» и «Телохранитель киллера». В 2014 году сыграл роль магнара теннов Стира в четвёртом сезоне популярного американского телесериала «Игра престолов».

Евгений Сангаджиев

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Евгений Сангаджиев

Родился 5 июня 1987 года в городе Элиста, республика Калмыкия. В 2005 году окончил отделение хореографии Училища искусств им. П.О.Чонкушова (ЭУИ, г.Элиста). В 2010 году окончил Российскую академию театрального искусства. С 2010 года - актер Государственного Театра наций и SounDrama Studio. С 2012 года – актёр Гоголь-центра. Недавно дебютировал как режиссёр – выпустил сериал про вэб-кам Happy End.

Александр Кузнецов

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Александр Кузнецов

Родился 22 июля 1992 года в Севастополе. В 2015 году окончил РАТИ-ГИТИС, режиссёрский факультет. С 2015 по 2019 годы сотрудничал с МХТ им. Чехова. Прославился ролями в фильмах «Лето» Кирилла Серебренникова, «Кислота» Александра Горчилина и в «Папа, сдохни» Кирилла Соколова, который стал международной сенсацией, а также в сериале «Содержанки» Константина Богомолова. Недавно стало известно, что Кузнецов получил роль в третьей части «Фантастических тварей».

Иван Твердовский

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Иван Твердовский

Родился 29 декабря 1988 года в Москве, в семье документалиста и продюсера Ивана Твердовского. В юные годы посещал занятия академической живописи в Школе Акварели Сергея Андрияки. В 2011 году окончил ВГИК. Осенью 2011 года принял участие в фестивале «Корона Карпат» во Львове в качестве члена жюри документального конкурса. В 2012 году сформировал и презентовал авторскою короткометражную программу в рамках Московского Международного кинофестиваля. В 2014 году его картина «Класс коррекции» победила на кинофестивале в Карловых Варах. Последняя полнометражная картина «Конференция» была представлена в прошлом году на Венецианском кинофестивале.

Филипп Юрьев

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Филипп Юрьев

Российский режиссёр, сценарист. Родился 15 января 1990 года. В 2011 году окончил ВГИК, а его дипломная работа «Песня механической рыбы» стала призёром многочисленных кинофестивалей. В 2020 году дебютная картина «Китобой» получила премию Венецианского кинофестиваля.

Михаил Локшин

Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф
фото: Михаил Локшин

Российский режиссёр, сценарист, продюсер. Родился в 1981 году в США в семье учёных-биологов Лорен и Арнольда Локшиных, получивших в 1986 году политическое убежище в СССР. В 2003 году окончил психологический факультет МГУ. С 2005 по 2007 год жил в Великобритании и разрабатывал видеоинсталяции для театральных постановок. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров. После выпуска некоторое время работал ассистентом режиссёра. В кино с 2010 года (короткометражная трагикомедия «Гвоздь»). Режиссёр многочисленных рекламных роликов для российского ТВ. Полнометражный дебют — историческая мелодрама «Серебряные коньки» (2020), которая стала первым российским проектом, приобретенным стриминговым сервисом Netflix. Сейчас 40-летний Локшин снимает сериал «Воланд».
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Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф фотографии
Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф фотографии
Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф фотографии
Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф фотографии
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