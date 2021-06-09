Юлия Снигирь, Паулина Андреева и Светлана Ходченкова готовы покорять международный кинематограф

Обычно российские издания пишут об американских звездах, а наоборот бывает крайне редко. И вот старейший американский журнал Variety опубликовал рейтинг российских актёров и режиссёров, у которых есть сейчас самые высокие шансы выйти на мировой уровень. Рейтинг приурочен к международному онлайн-рынку аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital, который проходит с 8 по 10 июня, где организаторы продвигают российские таланты за рубежом.
«На мой взгляд, у российских кинематографистов своё видение мира, которое представляет собой смесь из глубоких и культурных корней и, в то же время, их открытости и смелости говорить на сложные темы, затрагивающие интересы людей в России и на всей планете. Их вдохновляют аутентичные истории, которые будут интересны людям из разных стран», – заявила Variety гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.
Родилась 21 января 1983 года в Москве. С 15 лет работала моделью, полгода жила в Японии.
В 2001-2005 годах училась в ВТУ им. Щукина. Главная роль в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» (2003) стала для молодой актрисы дебютом в кино. Режиссёр увидел Ходченкову в массовке и решил, что именно она лучше соответствует его творческим замыслам. Недавно стало известно, что 38-летняя актриса сыграет Анну Каренину в проекте «Анна К», который станет первым оригинальным российским сериалом для Netflix.
Родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области. По образованию – дипломированный лингвист, преподаватель английского и немецкого языков. Некоторое время работала моделью. Снималась в клипе «До скорой встречи» группы «Звери». Училась в ВТУ им. Щукина. В 2013 году Юлия Снигирь снялась в боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» вместе с Брюсом Уиллисом, а в прошлом году итальянский режиссер Паоло Соррентино предложил ей роль в сериале «Новый Папа» с Джудом Лоу.
Родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде. После окончания школы поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, проучилась 2 года и уехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. В 2011 году окончила Школу-студию МХАТ. В том же году была принята в стажерскую группу МХТ им. Чехова. Сыграла во множестве постановок МХТ им. Чехова: «Кармен. Этюды.», «Тартюф», «Преступление и наказание» и другие. Играла также в «Табакерке» в «Околоноля» (реж. К.Серебренников) и в «Дьяволе» (реж. М.Станкевич). Прославилась благодаря ролям в сериалах «Метод», «Лучше, чем люди» и «Оттепель». Недавно дебютировала в качестве сценариста – написала сценарий к сериалу «Псих», режиссером которого выступил ее возлюбленный Федор Бондарчук.
Драматург, сценарист, журналист, редактор. Родилась 1 сентября 1985 года в городе Пермь.
Окончила филологический факультет Пермского государственного университета по специальности «Журналистика» (2008) и курсы арт-журналистики института Pro Arte в Санкт-Петербурге (2009). В 2009—2011 гг. — заместитель главного редактора пермской интернет-газеты «Соль». Была редактором журнала «Шпиль», заместителем главного редактора журнала «Компаньон Magazine», культурным обозревателем газеты «Новый компаньон». С 2012 года ведёт авторскую колонку на сайте Lenta.ru.
В 2014 году дебютировала в качестве киносценаристки – написала сценарии для фильмов «Комбинат «Надежда», «Ещё один год» и «Как меня зовут», которые показывались на международных кинофестивалях. В конце этого года планирует выпустить свой режиссёрский дебют - картину «Дунай».
Родилась 9 июня 1981 года Калмыкии. Окончила музыкальный колледж по классу скрипки. В 2005 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности «звукорежиссура ТВ и кино». В 2007 году поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссёров. В 2012 году написала дебютный сценарий «Чайки», который был опубликован в журнале «Искусство кино», а премьера прошла на Берлинале. Ее фильм «Белой дороги!» будет показан на Каннском кинофестивале в этом году.
Родился 15 декабря 1980 года в Москве.В 2000 году окончил Щукинское училище. С 2003 года сотрудничает с театром «Современник». Снимался в американских фильмах (в титрах значится как Uri Kolokol или Yuri Kolokol) «Довод» и «Телохранитель киллера». В 2014 году сыграл роль магнара теннов Стира в четвёртом сезоне популярного американского телесериала «Игра престолов».
Родился 5 июня 1987 года в городе Элиста, республика Калмыкия. В 2005 году окончил отделение хореографии Училища искусств им. П.О.Чонкушова (ЭУИ, г.Элиста). В 2010 году окончил Российскую академию театрального искусства. С 2010 года - актер Государственного Театра наций и SounDrama Studio. С 2012 года – актёр Гоголь-центра. Недавно дебютировал как режиссёр – выпустил сериал про вэб-кам Happy End.
Родился 29 декабря 1988 года в Москве, в семье документалиста и продюсера Ивана Твердовского. В юные годы посещал занятия академической живописи в Школе Акварели Сергея Андрияки. В 2011 году окончил ВГИК. Осенью 2011 года принял участие в фестивале «Корона Карпат» во Львове в качестве члена жюри документального конкурса. В 2012 году сформировал и презентовал авторскою короткометражную программу в рамках Московского Международного кинофестиваля. В 2014 году его картина «Класс коррекции» победила на кинофестивале в Карловых Варах. Последняя полнометражная картина «Конференция» была представлена в прошлом году на Венецианском кинофестивале.
Российский режиссёр, сценарист. Родился 15 января 1990 года. В 2011 году окончил ВГИК, а его дипломная работа «Песня механической рыбы» стала призёром многочисленных кинофестивалей. В 2020 году дебютная картина «Китобой» получила премию Венецианского кинофестиваля.
Российский режиссёр, сценарист, продюсер. Родился в 1981 году в США в семье учёных-биологов Лорен и Арнольда Локшиных, получивших в 1986 году политическое убежище в СССР. В 2003 году окончил психологический факультет МГУ. С 2005 по 2007 год жил в Великобритании и разрабатывал видеоинсталяции для театральных постановок. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров. После выпуска некоторое время работал ассистентом режиссёра. В кино с 2010 года (короткометражная трагикомедия «Гвоздь»). Режиссёр многочисленных рекламных роликов для российского ТВ. Полнометражный дебют — историческая мелодрама «Серебряные коньки» (2020), которая стала первым российским проектом, приобретенным стриминговым сервисом Netflix. Сейчас 40-летний Локшин снимает сериал «Воланд».
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