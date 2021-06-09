Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci

Рената Литвинова сняла 13-минутный рекламный фильм для модного дома Gucci, посвященный сумкам бренда из коллекции Beloved. Фильм «Скромное обаяние волшебников», сценарий к которому Литвинова написала сама, похож на летний авторемейк «Северного ветра», вышедшего полгода назад.
фото: Любовь Инжиневская и Рената Литвинова
Та же семья волшебников, тот же матриархат, те же сборы за праздничным столом с целью пересчитаться и вкусно поесть по этому поводу. Да и актёрский состав, разбавленный лицами моделей, частично переселился из «Северного ветра»: в кадре мелькают дочь Литвиновой Ульяна Добровская и актёры Софья Эрнст, Татьяна Пилецкая и Кирилл Трубецкой.
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