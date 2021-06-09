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Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci

9 июня
2021 год

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9 июня 2021
Рената Литвинова сняла 13-минутный рекламный фильм для модного дома Gucci, посвященный сумкам бренда из коллекции Beloved. Фильм «Скромное обаяние волшебников», сценарий к которому Литвинова написала сама, похож на летний авторемейк «Северного ветра», вышедшего полгода назад.

Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci
фото: Любовь Инжиневская и Рената Литвинова

Та же семья волшебников, тот же матриархат, те же сборы за праздничным столом с целью пересчитаться и вкусно поесть по этому поводу. Да и актёрский состав, разбавленный лицами моделей, частично переселился из «Северного ветра»: в кадре мелькают дочь Литвиновой Ульяна Добровская и актёры Софья Эрнст, Татьяна Пилецкая и Кирилл Трубецкой.

Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci

Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci
фото: Софья Эрнст

Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci
фото: Татьяна Пилецкая

Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci
фото: Ульяна Добровская

К ним примкнули актрисы Виктория Мирошниченко и Любовь Инжиневская, переводчик-синхронист Василий Горчаков, теннисистка Светлана Кузнецова и художница Полина Осипова.

Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci
фото: Полина Осипова

Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci
фото: Виктория Мирошниченко

За музыкальное оформление фильма взялась, как обычно, давняя соратница Литвиновой, певица Земфира.

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Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci фотографии
Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci фотографии
Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci фотографии
Рената Литвинова сняла свою дочь и Софью Эрнст в рекламе Gucci фотографии
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