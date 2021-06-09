Натали Портман отмечает 40-летие

Сегодня свой юбилей празднует обладательница премии «Оскар», режиссер, актриса, эко-активистка, феминистка, борец за права животных, одна из самых умных и красивых женщин Голливуда. Натали Портман давно доказала, что в совершенстве владеет искусством перевоплощения и может играть самых разных персонажей: ради ролей Портман училась танцевать на пуантах, говорить с британским акцентом и брилась налысо. Она может быть любой: от хрупкой балерины Нины в «Чёрном лебеде», за которую она и получила статуэтку, до женщины-Тора, размахивающей легендарным молотом Мьёльнира, но это произойдет только в третьей части франшизы.
«Черный Лебедь» Даррена Ароноски помог Натали не только обзавестись «Оскаром», но и мужем. Именно на съёмках этого фильма актриса начала встречаться с хореографом Бенжаменом Мильпье, французским евреем по происхождению. До этого отношения с мужчинами у неё не складывались. Правда, ходили слухи о её романе с Натаном Ротшильдом, но актриса их никогда не подтверждала. В 2010-м Мильпье и Портман обручились, а в 2011 Натали родила сына, Алефа Мильпье-Портмана. Через год поженились. В 2017-м у пары появилась дочь Амалия Мильпье-Портман. Возлюбленные до сих пор вместе и ни разу не были замечены ни в одном скандале.
фото: Натали Портман с мужем
Казалось бы, глянцевые журналы так часто пишут о кинодиве, что мы знаем о ней все, но нет. В честь ее юбилея Кино-Театр.Ру решил перечислить не самые очевидные факты о Натали Портман.
Настоящее имя
На самом деле, актрису зовут Нета-ли Хершлаг родилась она в Иерусалиме. По линии матери её предки — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии, а по отцовской — из Румынии и Польши. У Портман израильское и американское гражданства. Когда ей было всего три года, родители эмигрировали из Израиля в США. Натали говорит на иврите, английским, немецком, французском и японском. Актриса признавалась, что порой даже думает на иврите. Портман часто предлагают роли евреев, но она отказывается, старается избегать фильмов про холокост. Псевдоним Портман – фамилия бабушки актрисы. Натали взяла эту фамилию, когда её утвердили на первую главную роль.
Обострённая чувствительность
Натали дважды проходила кастинг на роль Матильды в фильм «Леон». Первый раз ее не взяли, поскольку ей было всего десять лет – она оказалась слишком юной для такой роли. Спустя год Люк Бессон так и найдя никого подходящего, устроил второй отбор. Во время второго прослушивания режиссер обратил внимание на то, что Натали могла разреветься сходу по команде Бессона. Режиссёр сказал ей: «Представь, что всю твою семью убили, но тебе жаль лишь своего младшего брата». Создатели фильма знали, что девочка росла одна в семье, без братьев и сестёр, но Портман тут же заплакала, поэтому её сразу же утвердили.
фото: Кира Найтли и Натали Портман
Двойник
Даже собственная мама актрисы не могла отличить Натали в гриме от Киры во время съемок фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Режиссер Джордж Лукас пригласил Найтли на роль двойника Королевы — Сабе. Порой актриса подменяла и саму Портман. После выхода фильма многие были уверены, что обе роли — и Амидалу, и Сабе — сыграла Натали Портман. Некоторые до сих пор удивляются похожести актрис.
Впрочем, Портман путают не только с Кирой Найтли. Однажды она шла по улице, и вдруг кто-то крикнул: «О боже, смотрите, это же Вайнона Райдер». Она обернулась, чтобы увидеть Вайнону, но тут же поняла, что все смотрят на неё.
Выбор в пользу образования
В 2003 году актриса окончила Гарвард, став бакалавром психологии, и написала ряд научных статей. «Она поступила благодаря своей известности — так думали обо мне окружающие, и надо сказать, так же думала о себе и я сама», — рассказывала Портман студентам Гарварда. Натали так увлеклась учебой, что стала меньше сниматься. «Я не волнуюсь, разрушает ли колледж мою карьеру. Я лучше буду образованной, чем кинозвездой», – объясняла она свой выбор.
По специальности Натали детский психолог. «Меня давно интересовала детская психология, я убеждена: каждый младенец — личность. Мне, наверное, лет восемь было. Одна мамина знакомая рассказала, как её сын еще в утробе начал демонстрировать характер. Она была беременна, а на нее слегка надавили в вагоне метро, и она почувствовала, как тот, кого она считала всего-то плодом, уперся изо всех сил у нее внутри. Сопротивлялся! Я знакома с этим «плодом». Действительно, давить на него бесполезно, такой уж человек», – вспоминала Портман в интервью для журнала Phsychologies.
Веган и эко-активистка
Отец актрисы — специалист по лечению бесплодия и репродуктивной эндокринологии, профессор кафедры акушерства и гинекологии Медицинской школы Хофстра. Однажды, когда Натали было восемь лет, отец взял её на одну из своих медицинских конференций. Он демонстрировал лазерную хирургию на курице, и все аплодировали, а Натали была в бешенстве, потому что курица умерла. С тех пор она не ест мяса, защищает права животных и заботится об экологии, не носит мех, перья и кожу.
В 2007 году Портман запустила свою линию обуви из искусственных материалов и поехала в Руанду, чтобы снять документальный фильм «Гориллы на грани» (об угрозе вымирания обезьян).
К тому же актриса участвует в благотворительных акциях и выступает за этичное обращение с животными.
Луддит
Звезда долго не хотела заводить аккаунт в Инстаграме, но в марте 2018 года сдалась и всё-таки сделала это. Если поначалу она активно что-то постила, то сейчас остался всего один снимок со мхом на камнях, опубликованный неделю назад. Подпись гласит:
«В качестве подарка на день рождения я устраивают себе digital-детокс и проведу время на природе без телефона».
обсуждение >>