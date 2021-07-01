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Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк посадили в тюрьму

1 июля
2021 год

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1 июля 2021
38-летняя Эллисон Мэк, известная по роли Хлои Салливан в телесериале «Тайны Смолвиля», будет отбывать срок в тюрьме за вербовку женщин в сексуальное рабство. Актрису приговорили к трём годам лишения свободы.

Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк посадили в тюрьму

Эллисон Мэк арестовали 21 апреля 2018 года по подозрению в вербовке женщин для использования их в качестве секс-рабынь. Мэк вовлекала своих жертв в группировку NXIVM. По документам, эта компания специализировалась на помощи женщинам в их личностном росте, а на деле NXIVM оказалась сектой. Её участницы становились сексуальными рабынями для своего духовного лидера Кита Раньера.

Им не разрешалось обсуждать свои отношения с лидером или иметь отношения с кем-либо ещё. Также рабыни обязаны были придерживаться низкокалорийной диеты, их морили голодом, если они не соответствовали идеалу хозяина Раньера.

Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк посадили в тюрьму

За соблюдениями этих правил как раз следила Эллисон Мэк. Она полностью отрицала свою причастность к этому делу, однако после переговоров с адвокатом и стороной обвинения, актриса изменила своё решение и призналась в содеянном. Эллисон могла угодить в тюрьму на срок от 15 лет до пожизненного заключения, однако суд смягчил наказание в связи с тем, что она сотрудничала со следствием.

В зале суда актриса призналась, что ее переполняют «угрызения совести и чувство вины»: «Я сделала выбор, о котором буду вечно сожалеть», — сказала Мэк.

Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк посадили в тюрьму

На прошлой неделе Эллисон также направила письмо в суд, где принесла извинения всем женщинам, которым сломала жизнь и «подвергла гнусным и эмоционально оскорбительным действиям извращенного человека». Кроме того, она призналась, что участие в поддержании секты стало «самой большой ошибкой и самым большим сожалением» в её жизни.«Я сожалею от всего сердца и глубины моей души», — заявила актриса в суде.

Эллисон начнет отбывать свое наказание в федеральной тюрьме США не позднее 29 сентября 2021 года.
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Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк посадили в тюрьму фотографии
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк посадили в тюрьму фотографии
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк посадили в тюрьму фотографии
Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк посадили в тюрьму фотографии
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