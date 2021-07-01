Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк посадили в тюрьму

38-летняя Эллисон Мэк
, известная по роли Хлои Салливан в телесериале «Тайны Смолвиля»
, будет отбывать срок в тюрьме за вербовку женщин в сексуальное рабство. Актрису приговорили к трём годам лишения свободы.
Эллисон Мэк арестовали 21 апреля 2018 года
по подозрению в вербовке женщин для использования их в качестве секс-рабынь. Мэк вовлекала своих жертв в группировку NXIVM. По документам, эта компания специализировалась на помощи женщинам в их личностном росте, а на деле NXIVM оказалась сектой. Её участницы становились сексуальными рабынями для своего духовного лидера Кита Раньера
.
Им не разрешалось обсуждать свои отношения с лидером или иметь отношения с кем-либо ещё. Также рабыни обязаны были придерживаться низкокалорийной диеты, их морили голодом, если они не соответствовали идеалу хозяина Раньера.
За соблюдениями этих правил как раз следила Эллисон Мэк. Она полностью отрицала свою причастность к этому делу, однако после переговоров с адвокатом и стороной обвинения, актриса изменила своё решение и призналась в содеянном
. Эллисон могла угодить в тюрьму на срок от 15 лет до пожизненного заключения, однако суд смягчил наказание в связи с тем, что она сотрудничала со следствием.
В зале суда актриса призналась, что ее переполняют «угрызения совести и чувство вины»: «Я сделала выбор, о котором буду вечно сожалеть»
, — сказала Мэк.
На прошлой неделе Эллисон также направила письмо в суд, где принесла извинения всем женщинам, которым сломала жизнь и «подвергла гнусным и эмоционально оскорбительным действиям извращенного человека». Кроме того, она призналась, что участие в поддержании секты стало «самой большой ошибкой и самым большим сожалением» в её жизни.«Я сожалею от всего сердца и глубины моей души»
, — заявила актриса в суде.
Эллисон начнет отбывать свое наказание в федеральной тюрьме США не позднее 29 сентября 2021 года.
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