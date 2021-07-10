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Чулпан Хаматова озвучила причины ненависти советских женщин к Раисе Горбачёвой

10 июля
2021 год

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10 июля 2021
Чулпан Хаматова стала гостьей очередного выпуска ютюб-шоу литературного критика Галины Юзефович, в беседе с которой рассказала о своей любви к Раисе Максимовне Горбачёвой. 10 октября 2020 года в Театре Наций состоялась премьера спектакля Алвиса Херманиса «Горбачёв», в котором Чулпан Хаматова и Евгений Миронов играют Раису Максимовну и Михаила Сергеевича Горбачёвых. Подготовка к спектаклю пришлась на самый пик пандемии коронавирусной инфекции, и актёрам пришлось репетировать удалённо. Чулпан призналась, что осознала смысл своей роли не сразу.

Чулпан Хаматова озвучила причины ненависти советских женщин к Раисе Горбачёвой
фото: "Горбачёв"

«Когда я начала репетировать, я соглашалась играть в спектакле про Горбачёва. Потому что, мне кажется, он несправедливо забыт и оплёван нашей страной. И мне хотелось восстановить истину хоть так. Я видела Михаила Сергеевича и понимала, что это чудесный шанс, случай - сыграть спектакль про Горбачёва. И только когда мы начали репетировать, я поняла: «О чёрт, я же играю Раису Максимовну». Я когда соглашалась, не задумывалась об этом от слова «совсем». И только в момент репетиции я поняла: «Я же ничего о ней не знаю». Я помнила лишь о некоей жене, которую ненавидели все женщины Советского Союза».

Чулпан Хаматова озвучила причины ненависти советских женщин к Раисе Горбачёвой
фото: Чулпан Хаматова и Евгений Миронов с Михаилом Горбачёвым

Причины ненависти прекрасной половины советского народа к Раисе Горбачёвой Чулпан видит в отсутствии женщин во внутриполитическом контексте Советского Союза. В то время как в США фигура первой леди имела не меньшее значение, чем фигура президента, в СССР генеральные секретари воспринимались вне контекста семьи и супружеских связей.

Чулпан Хаматова озвучила причины ненависти советских женщин к Раисе Горбачёвой
фото: Раиса Горбачёва

«Несмотря на всё равенство и на то, что все работали одинаково, в глубинном контексте, конечно, женщина была не человек. А рядом с генеральными секретарями вообще никого не было, никто никого не знал и не помнил, кроме Надежды Крупской, которая была скорее «боевым товарищем». И вдруг появляется она - элегантная, красивая, умеющая говорить, вставляющая свою точку зрения. Конечно, страна была не готова. Ну, в принципе, страна ни к чему не была готова - ни к свободе, ни к такой женщине. У Раисы Максимовны даже был период, когда она говорила Михаилу Сергеевичу, что не будет с ним ездить. Хотя для неё это было очень тяжело, потому что она понимала, что без неё он будет неправильно питаться, он не примет те таблетки, он будет выглядеть не так, как он должен выглядеть. И тем не менее, она сколько-то поездок пропускала, просто чтобы не провоцировать общественность. Одевалась иногда попроще - но даже это «попроще» всё равно вызывало раздражение и злость. Конечно, просто не хватило времени. Если бы она появилась сегодня, не было бы такой реакции».

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Чулпан Хаматова озвучила причины ненависти советских женщин к Раисе Горбачёвой фотографии
Чулпан Хаматова озвучила причины ненависти советских женщин к Раисе Горбачёвой фотографии
Чулпан Хаматова озвучила причины ненависти советских женщин к Раисе Горбачёвой фотографии
Чулпан Хаматова озвучила причины ненависти советских женщин к Раисе Горбачёвой фотографии
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