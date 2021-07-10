Чулпан Хаматова озвучила причины ненависти советских женщин к Раисе Горбачёвой

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Актриса госпитализирована с пневмонией

Татьяна Догилева объяснила, почему заразилась коронавирусом после прививки

9 июля

СМИ: Скарлетт Йоханссон ждёт второго ребёнка

Не пришла на премьеру - значит, беременна