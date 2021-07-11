Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун

11 июля
2021 год

Лайфстайл >>
11 июля 2021
9 июля, в 4 день 74-го Каннского кинофестиваля был ознаменован премьерой фильма «Искушение» - первой за 5 лет молчания работы Пола Верховена. Главную роль - католической монахини, которая влюбилась в девушку - сыграла французская актриса Виржини Эфира.

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Виржини Эфира и Пол Верховен

Среди первых зрителей фильма были жена Венсана Касселя Тина Кунаки, члены жюри фестиваля Мэгги Джилленхолл и Мелани Лоран, председатель жюри Спайк Ли и, конечно же, Лена Ленина с причёской «Не садитесь за мной».

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Тина Кунаки

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Мэгги Джилленхолл

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Мелани Лоран

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Спайк Ли с супругой Тоней Льюис Ли

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Лена Ленина

Вечером следующего дня состоялась премьера фильма Шона Пенна «День флага», главные роли в котором исполнили его дочь Дилан Пенн и звезда сериала «Викинги» Кэтрин Уинник.

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Дилан Пенн, Шон Пенн и Кэтрин Уинник

На премьеру пожаловал Оливер Стоун с женой, а также члены жюри Тахар Рахим, Мелани Лоран и Милен Фармер.

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Оливер Стоун с женой Сан Юнг Юнг

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Милен Фармер

Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
фото: Мелани Лоран, Тахар Рахим и Милен Фармер
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Канны-2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
Канны-2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
Канны-2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКаннский кинофестивальпремьерастиль
персоны
Фредерика БельПол ВерховенКэтрин ВинникМэгги ДжилленхолВенсан КассельСпайк ЛиМелани ЛоранШон ПеннТахар РахимОливер СтоунМилен ФармерВиржини Эфира
фильмы
ВикингиДень флагаИскушение

фотографии >>
Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун фотографии
Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун фотографии
Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун фотографии
Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Мария Андреева
Анатолий Грачёв
Юрий Гребенщиков
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Артём Семакин
Натали Старынкевич
Габриель Гарко
Ален Кюни
Шерил Лэдд
Мишель Родригес
Ана Торрент
Анна Фрил
Джэйми Шеридан
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2020
Влюблённый Ван Гог
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2021
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Космический джем: Новое поколение
научная фантастика, приключения, семейное кино, спортивный фильм, фэнтези
США, 2021
Любовь по ту сторону
комедия, мелодрама, фэнтези
США, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
Облачный атлас
драма, мистика, научная фантастика, экранизация
Германия, Гонконг, Китай, США, Сингапур, 2012
Берегись автомобиля
комедия, криминальный фильм
СССР, 1966
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен