Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун

9 июля, в 4 день 74-го Каннского кинофестиваля был ознаменован премьерой фильма
«Искушение»
- первой за 5 лет молчания работы
Пола Верховена
. Главную роль - католической монахини, которая влюбилась в девушку - сыграла французская актриса
Виржини Эфира
.
фото: Виржини Эфира и Пол Верховен
Среди первых зрителей фильма были жена
Венсана Касселя Тина Кунаки
, члены жюри фестиваля
Мэгги Джилленхолл
и
Мелани Лоран
, председатель жюри
Спайк Ли
и, конечно же,
Лена Ленина
с причёской «Не садитесь за мной».
фото: Тина Кунаки
фото: Мэгги Джилленхолл
фото: Мелани Лоран
фото: Спайк Ли с супругой Тоней Льюис Ли
фото: Лена Ленина
Вечером следующего дня состоялась премьера фильма
Шона Пенна «День флага»
, главные роли в котором исполнили его дочь
Дилан Пенн
и звезда сериала
«Викинги» Кэтрин Уинник
.
фото: Дилан Пенн, Шон Пенн и Кэтрин Уинник
На премьеру пожаловал
Оливер Стоун
с женой, а также члены жюри
Тахар Рахим
,
Мелани Лоран
и
Милен Фармер
.
фото: Оливер Стоун с женой Сан Юнг Юнг
фото: Милен Фармер фото: Мелани Лоран, Тахар Рахим и Милен Фармер
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