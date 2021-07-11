Врачи выводят Петра Мамонова из комы

Недавно госпитализированный
актёр и музыкант Пётр Мамонов
всё ещё остаётся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако врачи приняли решение вывести его из комы. Об этом сообщило издание РИА Новости
.
По словам жены музыканта Ольги Мамоновой, накануне артисту вновь стало плохо.
«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, но они его выводят из комы. Он открыл глаза, но пока не осознает ничего. Легкие — на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, он справляется»
.
Супруга Мамонова добавила, что сообщения отдельных СМИ о том, что у её мужа отказывают почки, не соответствуют действительности.
«Я спросила у врачей про почки, они говорят, что видели эту статью. Нет, у него все органы самостоятельно работают».
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