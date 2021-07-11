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Дайджест от 05.07.2021
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За третьим не пойдут: Меган Маркл и принц Гарри получат деньги за отказ рожать ещё одного ребёнка

11 июля
2021 год

Лайфстайл >>
11 июля 2021
Меган Маркл и принц Гарри получат денежное вознаграждение за отказ от дальнейшего деторождения от британской организации Population Matters. Об этом сообщает издание Sky News. Сумма поощрения составит 695 долларов.

За третьим не пойдут: Меган Маркл и принц Гарри получат деньги за отказ рожать ещё одного ребёнка

По мнению организации, которая занимается исследованием влияния человечества на глобальный климат, Меган и Гарри своим отказом не рожать третьего ребёнка спасают окружающую среду. В Соединенном Королевстве нет закона, который бы регулировал количество детей, однако экоактивисты считают, что лучше рожать не больше двух. В противном случае рост человеческой популяции катастрофически повлияет на планету.

«Маленькие семьи уменьшают наше влияние на Землю и дают больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете», — гласит официальное заявление Population Matters.

Организация похвалила герцога и герцогиню Сассекских за столь «просвещённое решение», которое лишний раз подтверждает, что маленькая семья тоже может быть счастливой семьей. В PM также отметили, что полученные деньги Гарри и Меган смогут пожертвовать любой благотворительной организации.

Маркл буквально недавно родила второго ребёнка, а также презентовала свою первую детскую книгу.
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За третьим не пойдут: Меган Маркл и принц Гарри получат деньги за отказ рожать ещё одного ребёнка фотографии
За третьим не пойдут: Меган Маркл и принц Гарри получат деньги за отказ рожать ещё одного ребёнка фотографии
За третьим не пойдут: Меган Маркл и принц Гарри получат деньги за отказ рожать ещё одного ребёнка фотографии
За третьим не пойдут: Меган Маркл и принц Гарри получат деньги за отказ рожать ещё одного ребёнка фотографии
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