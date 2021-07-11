За третьим не пойдут: Меган Маркл и принц Гарри получат деньги за отказ рожать ещё одного ребёнка

Меган Маркл
и принц Гарри получат денежное вознаграждение за отказ от дальнейшего деторождения от британской организации Population Matters
. Об этом сообщает издание Sky News
. Сумма поощрения составит 695 долларов.
По мнению организации, которая занимается исследованием влияния человечества на глобальный климат, Меган и Гарри своим отказом не рожать третьего ребёнка спасают окружающую среду. В Соединенном Королевстве нет закона, который бы регулировал количество детей, однако экоактивисты считают, что лучше рожать не больше двух. В противном случае рост человеческой популяции катастрофически повлияет на планету.
«Маленькие семьи уменьшают наше влияние на Землю и дают больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете
», — гласит официальное заявление Population Matters.
Организация похвалила герцога и герцогиню Сассекских за столь «просвещённое решение», которое лишний раз подтверждает, что маленькая семья тоже может быть счастливой семьей. В PM также отметили, что полученные деньги Гарри и Меган смогут пожертвовать любой благотворительной организации.
Маркл буквально недавно родила второго ребёнка
, а также презентовала свою первую детскую книгу
.
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