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Дайджест от 05.07.2021
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Татьяна Лазарева рассказала о тяжёлом заболевании

11 июля
2021 год

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11 июля 2021
Телеведущая Татьяна Лазарева в своём шоу на YouTube-канале Lazarevatut призналась, что уже семь лет борется с язвенным колитом, а недавно у неё вновь началось обострение.

Татьяна Лазарева рассказала о тяжёлом заболевании

Татьяна рассказала, что начала вести правильный образ жизни и около года находилась в ремиссии. Тем не менее, как призналась сама Лазарева, она не из тех, кто всегда прислушивается к рекомендациям лечащего врача. И теперь у артистки вновь начались проблемы со здоровьем. Татьяна заявила, что когда у неё всё налаживается, она перестает принимать поддерживающую терапию и «забивает на это всё».

«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент всё обострилось. Когда у меня всё налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все».

Ведущая отметила, что в 2013 году в первый раз пришла к врачу со своей проблемой. После разговора со специалистом Лазарева поняла, что сказалось длительное влияние негативных факторов.

«В 2013 году я в первый раз пришла к врачу со своей проблемой. Он начал подробно меня расспрашивать про самочувствие с самого раннего возраста, про питание и образ жизни. Как я потом поняла, сказалось длительное влияние негативных факторов. Мы же как привыкли? Если что-то болит, можно выпить таблетку и бежать дальше по своим делам».

Тогда Татьяна Лазарева очень сильно похудела. Причина в том, что она стала мало есть, осознавая, что «каждый кусочек может сказаться на состоянии здоровья».

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