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Дайджест от 05.07.2021
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Наталия Антонова и Александр Дьяченко рассказали о тяжёлой форме коронавируса

12 июля
2021 год

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12 июля 2021
Актриса Наталия Антонова рассказала, как переболела коронавирусом. Болезнь протекала в тяжёлой форме и отобрала у артистки все силы.

Наталия Антонова и Александр Дьяченко рассказали о тяжёлой форме коронавируса

Антонова подхватила коронавирус в прошлом году. Болезнь актрисы протекала с высокой температурой, и она даже начала опасаться за свою жизнь. Артистка не могла подняться с кровати, очень мало ела и страдала от бессонницы.

«Я болела невероятно тяжело в прошлом году, с высокой температурой. К счастью, у меня не было поражения легких, но восстанавливалась я два месяца. В какой-то момент я потеряла веру в выздоровление, температура не падала, встать с кровати я не мог­ла... Не ела, а точнее, ела совсем мало. Пыталась спать, но по ночам была бессонница, от головной боли можно было сойти с ума... Молилась. Молилась и ждала чуда. Умоляла всех родных молиться за себя. Так хотелось жить!»

Актриса призналась, что на днях, как только уровень антител снизился, она сразу же сделала прививку. Как отметила сама Антонова, потерявшая недавно сына, для неё известна цена горя.

«Я знаю, что такое горе... Я потеряла в один миг дорогих мне родных и друзей. До сих пор не укладывается в голове и не верится, что их больше нет на свете...»

Наталия Антонова и Александр Дьяченко рассказали о тяжёлой форме коронавируса

Для актёра Александра Дьяченко болезнь тоже оказалась нелегким испытанием. Он рассказал о своём самочувствии в инстаграме и признался, что пока не способен ходить, но уже чувствует себя лучше.

Дьяченко подчеркнул, что не хочет «отравлять ленту этого сказочного лета нытьем о немощи». Он уверен, что для радостной жизни необходимо быть здоровым и не задумываться о болезнях. Однако актеру поступает много сообщений в поддержку, поэтому он решил публично ответить на вопросы о своем самочувствии.

«Я держусь. Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но держусь. Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими».

Дьяченко также обратился к своим поклонникам, поблагодарил их за помощь и призвал не падать духом.

«Давайте все и всегда будем держаться!»
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