Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца

Актриса Юлия Меньшова
разместила в соцсетях архивные фото со своим скончавшимся на днях
отцом Владимиром Меньшовым
и матерью Верой Алентовой
.
Меньшова поблагодарила Первый канал за эфир, посвященный памяти её отца, и людей, которые приносили свои соболезнования. Юлия также выразила благодарность журналистам, которые в день похорон отнеслись с пониманием к близким Владимира Валентиновича и не просили их комментариев, полностью предоставив возможность «замкнуться в своём кругу».
«Бесконечно благодарю тысячи и тысячи людей, которые продолжают ежедневно писать мне и приносить свои соболезнования, восприняв эту потерю, как свою —личную! Хочу сказать огромное спасибо всем телеканалам, которые вспоминали в эти дни о папе. И особенно поблагодарить 1 канал, который посвятил весь вчерашний эфир памяти Владимира Меньшова. Невероятно признательна журналистам всех изданий, которые все-таки услышали мою просьбу, и пренебрегли хайпом, предоставив нашей семье возможность в день похорон замкнуться в своём кругу.
Никто из вас не просил о комментариях: вы не представляете как это было нам важно! Говорят, время лечит. Посмотрим…»
В комментариях к опубликованным снимкам о встрече с Владимиром Меньшовым вспомнила актриса Ирина Пегова
. Она сообщила, что пересеклась с режиссёром на съёмочной площадке лишь однажды, однако эта встреча врезалась в память на всю жизнь и оставила невероятное количество впечатлений.
«Я пересеклась в кино с Владимиром Валентиновичем в 2001 году на съёмочной площадке, буквально на пару сценок, но впечатлений на всю жизнь! И Великий, и добрый, и светлый человек».
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