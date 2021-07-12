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Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца

12 июля
2021 год

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12 июля 2021
Актриса Юлия Меньшова разместила в соцсетях архивные фото со своим скончавшимся на днях отцом Владимиром Меньшовым и матерью Верой Алентовой.

Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца

Меньшова поблагодарила Первый канал за эфир, посвященный памяти её отца, и людей, которые приносили свои соболезнования. Юлия также выразила благодарность журналистам, которые в день похорон отнеслись с пониманием к близким Владимира Валентиновича и не просили их комментариев, полностью предоставив возможность «замкнуться в своём кругу».

«Бесконечно благодарю тысячи и тысячи людей, которые продолжают ежедневно писать мне и приносить свои соболезнования, восприняв эту потерю, как свою —личную! Хочу сказать огромное спасибо всем телеканалам, которые вспоминали в эти дни о папе. И особенно поблагодарить 1 канал, который посвятил весь вчерашний эфир памяти Владимира Меньшова. Невероятно признательна журналистам всех изданий, которые все-таки услышали мою просьбу, и пренебрегли хайпом, предоставив нашей семье возможность в день похорон замкнуться в своём кругу.
Никто из вас не просил о комментариях: вы не представляете как это было нам важно! Говорят, время лечит. Посмотрим…»

В комментариях к опубликованным снимкам о встрече с Владимиром Меньшовым вспомнила актриса Ирина Пегова. Она сообщила, что пересеклась с режиссёром на съёмочной площадке лишь однажды, однако эта встреча врезалась в память на всю жизнь и оставила невероятное количество впечатлений.

«Я пересеклась в кино с Владимиром Валентиновичем в 2001 году на съёмочной площадке, буквально на пару сценок, но впечатлений на всю жизнь! И Великий, и добрый, и светлый человек».
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Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца фотографии
Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца фотографии
Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца фотографии
Юлия Меньшова поблагодарила журналистов после похорон отца фотографии
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