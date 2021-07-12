Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс

Каннский кинофестиваль - это не только конкурс фильмов и пресс-конференции. Это и крупнейший кинорынок, своеобразный водопой патриархов киноиндустрии, и повод для каскада увеселительных мероприятий, организованных престижными модными брендами с многолетней историей.
фото: Бенуа Мажимель, Сесиль де Франс, Эмманюэль Берко, Катрин Денёв и Мелисса Джордж
фото: Адель Экзаркопулос
фото: Марион Котийяр
фото: Изабель Аджани
фото: Карла Бруни
11 июля на суд избранной фестивальной публики свою новую работу представил итальянский режиссёр Нанни Моретти, получивший ровно 20 лет назад «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Комната сына». На премьере его фильма «Три этажа» все взгляды обратились в сторону модели Беллы Хадид и её очередного обнажённого платья.
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