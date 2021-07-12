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Дайджест от 12.07.2021
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Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс

12 июля
2021 год

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12 июля 2021
Каннский кинофестиваль - это не только конкурс фильмов и пресс-конференции. Это и крупнейший кинорынок, своеобразный водопой патриархов киноиндустрии, и повод для каскада увеселительных мероприятий, организованных престижными модными брендами с многолетней историей.

10 июля в рамках фестиваля состоялся ужин, организованный совместными усилиями журнала Vogue и модного дома Dior. На крыше ресторана Loulou собрались Виржини Эфира, Изабель Аджани, Мэгги Джилленхол, Мелани Тьерри, а также дочь Джуда Лоу и Сэйди Фрост, модель Айрис Лоу.

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Изабель Аджани

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Карла Бруни

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Виржини Эфира

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Айрис Лоу

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Мэгги Джилленхолл

Вечеринке предшествовала премьера фильма Эмманюэль Берко «В течение его жизни» с Мелиссой Джордж, Катрин Денёв, Сесиль де Франс и Бенуа Мажимелем в ролях. Премьеру посетили Марион Котийяр, Изабель Аджани и Адель Экзаркопулос.

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Бенуа Мажимель, Сесиль де Франс, Эмманюэль Берко, Катрин Денёв и Мелисса Джордж

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Адель Экзаркопулос

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Марион Котийяр

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Изабель Аджани

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Карла Бруни

11 июля на суд избранной фестивальной публики свою новую работу представил итальянский режиссёр Нанни Моретти, получивший ровно 20 лет назад «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Комната сына». На премьере его фильма «Три этажа» все взгляды обратились в сторону модели Беллы Хадид и её очередного обнажённого платья.

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Элена Льетти, Риккардо Скамарчо, Альба Рорвахер, Нанни Моретти, Маргерита Буй и Адриано Джаннини

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Спайк Ли с супругой Тоней Льюис Ли

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Белла Хадид

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Белла Хадид

Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
фото: Марина Руй Барбоза
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Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс фотографии
Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс фотографии
Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс фотографии
Канны-2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс фотографии
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