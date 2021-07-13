Леа Сейду не поехала на Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

36-летняя французская актриса Леа Сейду
собиралась представить на 74 Каннском кинофестивале, который начал свою работу 6 июня 2021 года
, целых 4 фильма со своим участием. Однако актрисе пришлось перенести поездку из-за положительного теста на COVID-19.
Сейчас Сейду находится на самоизоляции в своём доме в Париже. Несмотря на то, что актриса вакцинирована, она могла заразиться коронавирусом на съёмочной площадке нового проекта. По словам её представителя, болезнь протекает бессимптомно. Сейду планировала прилететь на Лазурный берег ещё 9 июля. Но чтобы всё-таки побывать на фестивале, она должна дождаться отрицательного теста и разрешения врачей.
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