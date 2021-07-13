Мэтт Деймон рассказал, почему отказался от главной роли в «Аватаре»

Во время мастер-класса на 74-м Каннском фестивале Мэтт Деймон
рассказал, как Джеймс Кэмерон
однажды предложил ему сыграть главную роль в фильме «Аватар»
. Условия были такие – Деймон участвует в съемках «небольшого фильма» и получает 10% от сборов. Мэтт отказался, так как на тот момент снимался в «Джейсоне Борне»
. Тем временем «Аватар» стал одним из самых масштабных проектов за всю историю кинематографа, а его кассовые сборы составили почти 3 миллиарда долларов.
«Я войду в историю. Вы никогда не встретите актера, который отказался бы от таких больших денег»
, — пошутил Деймон.
По словам артиста, он принял «нравственное» решение. Если бы Мэтт согласился на роль, ему бы пришлось оставить франшизу про Борна без главного героя. В итоге ключевая роль в «Аватаре» досталась Сэму Уортингтону
. Однако ему вряд ли достались те самые 10% от кассовых сборов — это порядка 250 млн из 2,8 млрд долларов выручки.
Деймон также рассказал, что поделился этой историей со своим другом и коллегой Джоном Красински
. Тот был просто в шоке и сказал: «После съемок в «Аватаре» твоя жизнь не сильно бы изменилась, разве что этот разговор между нами происходил бы в космосе».
Актёр также несколько раз упустил возможность попробовать себя в роли режиссёра. Он мог снять «Землю обетованную»
и оскароносный «Манчестер у моря»
, но не сложилось. Кроме того, в «Манчестере у моря» для него готовилась главная роль, но он вынужден был от нее отказаться из‑за съёмок в «Марсианине»
. Вместо себя он посоветовал Кейси Аффлека
, в итоге тот получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.
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