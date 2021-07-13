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Мэтт Деймон рассказал, почему отказался от главной роли в «Аватаре»

13 июля
2021 год

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13 июля 2021
Во время мастер-класса на 74-м Каннском фестивале Мэтт Деймон рассказал, как Джеймс Кэмерон однажды предложил ему сыграть главную роль в фильме «Аватар». Условия были такие – Деймон участвует в съемках «небольшого фильма» и получает 10% от сборов. Мэтт отказался, так как на тот момент снимался в «Джейсоне Борне». Тем временем «Аватар» стал одним из самых масштабных проектов за всю историю кинематографа, а его кассовые сборы составили почти 3 миллиарда долларов.

Мэтт Деймон рассказал, почему отказался от главной роли в «Аватаре»

«Я войду в историю. Вы никогда не встретите актера, который отказался бы от таких больших денег», — пошутил Деймон.

По словам артиста, он принял «нравственное» решение. Если бы Мэтт согласился на роль, ему бы пришлось оставить франшизу про Борна без главного героя. В итоге ключевая роль в «Аватаре» досталась Сэму Уортингтону. Однако ему вряд ли достались те самые 10% от кассовых сборов — это порядка 250 млн из 2,8 млрд долларов выручки.

Деймон также рассказал, что поделился этой историей со своим другом и коллегой Джоном Красински. Тот был просто в шоке и сказал: «После съемок в «Аватаре» твоя жизнь не сильно бы изменилась, разве что этот разговор между нами происходил бы в космосе».

Актёр также несколько раз упустил возможность попробовать себя в роли режиссёра. Он мог снять «Землю обетованную» и оскароносный «Манчестер у моря», но не сложилось. Кроме того, в «Манчестере у моря» для него готовилась главная роль, но он вынужден был от нее отказаться из‑за съёмок в «Марсианине». Вместо себя он посоветовал Кейси Аффлека, в итоге тот получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.
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Мэтт Деймон рассказал, почему отказался от главной роли в «Аватаре» фотографии
Мэтт Деймон рассказал, почему отказался от главной роли в «Аватаре» фотографии
Мэтт Деймон рассказал, почему отказался от главной роли в «Аватаре» фотографии
Мэтт Деймон рассказал, почему отказался от главной роли в «Аватаре» фотографии
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