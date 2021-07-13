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Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек

13 июля
2021 год

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13 июля 2021
На 6 день 74-го Каннского кинофестиваля, который начал свою работу 6 июля 2021 года, на Лазурном Берегу состоялся гала-ужин по случаю премии Women In Motion Awards, организованный транснациональной компанией Kering. Среди гостей вечера были замечены Сальма Хайек с мужем (генеральным директором Kering) Франсуа Анри-Пино, Мелани Лоран, Джоди Тёрнер-Смит, Мелисса Джордж, Нуми Рапас и немногие другие.

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Сальма Хайек с мужем Франсуа Анри-Пино

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Нуми Рапас

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Мелани Лоран

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Джоди Тёрнер-Смит

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Мелисса Джордж

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Мэгги Джилленхол

Днём 12 июля состоялась премьера фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Сам режиссёр не смог представить фильм лично, но в составе делегации народу было предостаточно: продюсер Илья Стюарт, певец и актёр-дебютант Иван Дорн, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юра Борисов и Юрий Колокольников.

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов и Илья Стюарт

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Юлия Пересильд

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Чулпан Хаматова

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Юлия Пересильд и Юра Борисов

«Петровы в гриппе» - одна из трёх российских лент, принимающих участие в программе фестиваля. 10 июля в рамках программы «Особый взгляд» состоялась премьера фильма Алексея Германа-младшего «Дело» с Мерабом Нинидзе в главной роли. А на следующий день в рамках этой же программы состоялась премьера режиссёрского дебюта ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
фото: Александр Роднянский, Милана Агузарова и Кира Коваленко
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Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек фотографии
Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек фотографии
Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек фотографии
Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек фотографии
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