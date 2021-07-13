Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек

На 6 день 74-го Каннского кинофестиваля, который начал свою работу 6 июля 2021 года
, на Лазурном Берегу состоялся гала-ужин по случаю премии Women In Motion Awards, организованный транснациональной компанией Kering. Среди гостей вечера были замечены Сальма Хайек
с мужем (генеральным директором Kering) Франсуа Анри-Пино
, Мелани Лоран
, Джоди Тёрнер-Смит
, Мелисса Джордж
, Нуми Рапас
и немногие другие.
фото: Сальма Хайек с мужем Франсуа Анри-Пино
фото: Нуми Рапас
фото: Мелани Лоран
фото: Джоди Тёрнер-Смит
фото: Мелисса Джордж
фото: Мэгги Джилленхол
Днём 12 июля состоялась премьера фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
. Сам режиссёр не смог представить фильм лично, но в составе делегации народу было предостаточно: продюсер Илья Стюарт
, певец и актёр-дебютант Иван Дорн
, Чулпан Хаматова
, Юлия Пересильд
, Юра Борисов
и Юрий Колокольников
.
фото: Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов и Илья Стюарт
фото: Юлия Пересильд
фото: Чулпан Хаматова
фото: Юлия Пересильд и Юра Борисов
«Петровы в гриппе» - одна из трёх российских лент, принимающих участие в программе фестиваля. 10 июля в рамках программы «Особый взгляд» состоялась премьера фильма Алексея Германа-младшего «Дело»
с Мерабом Нинидзе
в главной роли. А на следующий день в рамках этой же программы состоялась премьера режиссёрского дебюта ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки»
.
фото: Александр Роднянский, Милана Агузарова и Кира Коваленко
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