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Это официально: Варвара Шмыкова развелась с мужем

13 июля
2021 год

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13 июля 2021
Слухи о расставании актрисы Варвары Шмыковой и кинооператора Евгения Козлова ходили с начала мая 2021 года. Поводом к слухам служили регулярные светские выходы актрисы в компании диджея Даниила Радлова и многозначительные фотографические свидетельства их тёплых взаимных чувств, опубликованные в социальных сетях.

Это официально: Варвара Шмыкова развелась с мужем
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов

Ни Варвара, ни её муж никак не комментировали слухи, позволяя им свободно блуждать в СМИ.
Однако 12 июля Евгений опубликовал в своём Инстаграме пост, в котором подтвердил развод с актрисой. По иронии судьбы, дата развода совпала с десятой годовщиной знакомства Евгения и Варвары.

Это официально: Варвара Шмыкова развелась с мужем
фото: Варвара Шмыкова и Евгений Козлов

«12 июля.
В этот день мы с Варей познакомились 10 лет назад и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод.
Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, всё в нашей жизни непостоянно и далеко не на всё (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому, всё что мы можем - это ценить момент и людей, которые с нами его проживают.
Это день благодарности за эмоции и впечатления, за искренность и близость, за приключения и пройденный путь.
Мы меняемся каждый день и это прекрасно».

Это официально: Варвара Шмыкова развелась с мужем
фото: Евгений Козлов и Варвара Шмыкова
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Это официально: Варвара Шмыкова развелась с мужем фотографии
Это официально: Варвара Шмыкова развелась с мужем фотографии
Это официально: Варвара Шмыкова развелась с мужем фотографии
Это официально: Варвара Шмыкова развелась с мужем фотографии
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