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Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста

14 июля
2021 год

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14 июля 2021
12 июля в рамках 74-го Каннского кинофестиваля состоялась долгожданная премьера нового фильма Уэса Андерсона «Французский вестник» с традиционно неисчислимым количеством популярных артистов на один квадратный миллиметр.

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Уэс Андерсон, Тильда Суинтон и Эдриан Броуди

Представить фильм на суд публики и жюри фестиваля приехали Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Оуэн Уилсон и Эдриан Броуди. Среди гостей показа были замечены Дилан Пенн, Кэт Грэм и Айрис Лоу.

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Тимоти Шаламе

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Тильда Суинтон и Бенисио Дель Торо

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Тимоти Шаламе и Билл Мюррей

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Мэгги Джилленхол

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Дилан Пенн

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Мелани Лоран

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Айрис Лоу

Завершился 7-й день фестиваля премьерой фильма Седрика Жименеса «BAC Nord» с Жилем Леллушем и Адель Экзаркопулос в ролях. Среди гостей премьеры были замечены Летиция Каста и Луи Гаррель, приехавшие на фестиваль со своим новым фильмом «La croisade».

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Жиль Леллуш, Адель Экзаркопулос и Хьюго Селиньяк

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Летиция Каста и Луи Гаррель

Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
фото: Летиция Каста
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

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Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста фотографии
Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста фотографии
Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста фотографии
Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста фотографии
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