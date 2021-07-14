Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста

12 июля в рамках 74-го Каннского кинофестиваля состоялась долгожданная премьера нового фильма
Уэса Андерсона «Французский вестник»
с традиционно неисчислимым количеством популярных артистов на один квадратный миллиметр.
фото: Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Уэс Андерсон, Тильда Суинтон и Эдриан Броуди
Представить фильм на суд публики и жюри фестиваля приехали
Тимоти Шаламе
,
Билл Мюррей
,
Тильда Суинтон
,
Бенисио Дель Торо
,
Оуэн Уилсон
и
Эдриан Броуди
. Среди гостей показа были замечены
Дилан Пенн
,
Кэт Грэм
и
Айрис Лоу
.
фото: Тимоти Шаламе
фото: Тильда Суинтон и Бенисио Дель Торо
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман
фото: Тимоти Шаламе и Билл Мюррей
фото: Мэгги Джилленхол
фото: Дилан Пенн
фото: Мелани Лоран
фото: Айрис Лоу
Завершился 7-й день фестиваля премьерой фильма
Седрика Жименеса «BAC Nord»
с
Жилем Леллушем
и
Адель Экзаркопулос
в ролях. Среди гостей премьеры были замечены
Летиция Каста
и
Луи Гаррель
, приехавшие на фестиваль со своим новым фильмом «La croisade».
фото: Жиль Леллуш, Адель Экзаркопулос и Хьюго Селиньяк
фото: Летиция Каста и Луи Гаррель фото: Летиция Каста
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