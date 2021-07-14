Валерий Гаркалин рассказал об алкогольной зависимости и игромании

67-летний Валерий Гаркалин стал героем очередного выпуска передачи «Судьба человека», в студии которой рассказал о своих зависимостях. Много лет Валерий страдал от алкогольной зависимости, уходил в запой, пропадал и вынуждал, тем самым, изрядно понервничать свою покойную жену Екатерину. Оглядываясь назад, Валерий ставит себе диагноз «распущенность» и не связывает свою зависимость с какими-то внешними трудностями в жизни.
«В моей истории это распущенность. это не какая-то особая болезнь. Может быть, она есть в каждом из нас. Только в ком-то она получает развитие, а в ком-то нет. Потому что очень легко быть распущенным человеком - никакой ответственности. Но это заблуждение очень быстро заканчивается. Трезвость наступает быстро».
«Я подозреваю, что Катя со мной тогда помучилась. Но она никогда это особенно не выражала. Выражали её глаза. Она умела так взглянуть, что тебе потом долго не спалось. Во избежание этих взглядов я, может быть, и перестал пить. У меня была ремиссия - 18 лет я не принимал спиртное. Из-за этих глаз».
Супруги прибегали к различным способам борьбы с зависимостью, даже обращались в центр наркологии. «Она обратилась к наркологу, та проявила все чудеса наркологии: мне светили лампочками, пугали, в глаза светили и говорили: «Пить нельзя!» Мы заплатили за это бешеные деньги. Я сидел и думал, что театр плачет по сотрудникам наркологических центров. Я смеялся, понимал всю несерьёзность её усилий. У неё ничего не получалось, а она ещё страшнее пыталась это делать. Я ещё больше смеялся».
Отсмеявшись, Валерий всё-таки завязал, а для себя объяснил отказ таким образом: «При сахарном диабете нельзя сладкое, потому что человек может умереть, впасть в кому и не вернуться из нее. От алкоголя тоже можно умереть, что и делали мои друзья самых молодых возрастов неоднократно. Я не читаю нотации, но просто хотел бы предупредить о том, что от этого легко избавиться, если ты сам это решишь. Просто не пить. Все пьют, а ты нет. А кому-то в это время за столом нельзя сладкое - и вот вы уже не одиноки, можете пообщаться».
Победив алкогольную зависимость, Валерий нашёл неожиданную компенсацию в виде игромании: «Всегда приходит что-то на замену. Случилось это, как и предполагается, в проклятой Америке. Шучу. В ещё более проклятом злачном месте под названием Лас-Вегас. Там был такой автомат, который выдаёт семёрку, семёрку и пятёрку - и это какой-то сумасшедший джекпот. Три тысячи долларов сразу тебе на руки выдаёт. Я не успел перешагнуть порог этого заведения, как мне выпала эта комбинация. Зал там не как у нас был. У нас все с ненавистью смотрят на игрока, который выиграл, и готовы его убить. А там все радуются, поздравляют, обнимаются. Второй раз выпала та же комбинация - там все были потрясены. Я выиграл 6 тысяч долларов. За одно нажатие».
Новое увлечение актёра длилось 5 лет и стоило ему недёшево: Валерий начал влезать в долги, которые пришлось оплачивать его жене. «Это действительно ловушка. После которой пошли такие раздевания и разобувания, что мало не покажется. Есть такая поговорка: Есть такая поговорка: отец бил не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. Вот в чем проблема игромании. Люди думают: если они проиграют, то вернут эти деньги. Ни одно казино, ни один автомат этого не сделает. Он всегда тебя обыграет. По теории вероятности».
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