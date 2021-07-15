Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе

13 июля в рамках 74-го Каннского кинофестиваля состоялась вечеринка бренда Louis Vuitton, на которой отметились Тимоти Шаламе
, Адель Экзаркопулос
, Изабель Юппер
, Мелани Тьерри
, Тахар Рахим
и многие другие.
фото: Адель Экзаркопулос
фото: Изабель Юппер
фото: Тахар Рахим
фото: Тимоти Шаламе
фото: Дилан и Хоппер Пенн
14 июля состоялась премьера драмы «История моей жены»
c Леа Сейду
и Луи Гаррелем
в главных ролях. Леа не смогла лично представить фильм публике из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию
. Вместо неё вечер «сделала» Шэрон Стоун
, появившаяся на красной дорожке в непривычно нежном цветочно-дымчатом образе от Dolce&Gabbana. А где блакитний, там и жовтий - вслед за Шэрон на дорожке появилась сестра Кары Делевинь Поппи
в платье того же бренда.
фото: Луи Гаррель
фото: Шэрон Стоун
фото: Поппи Делевинь
Завершился девятый день смотра премьерой фильма Жака Одиара «Париж, 13-й округ»
, которую посетили Тильда Суинтон
с дочерью Онор и Мелани Лоран
.
фото: Онор Суинтон-Бирн и Тильда Суинтон фото: Мелани Лоран
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