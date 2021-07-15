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Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе

15 июля
2021 год

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15 июля 2021
13 июля в рамках 74-го Каннского кинофестиваля состоялась вечеринка бренда Louis Vuitton, на которой отметились Тимоти Шаламе, Адель Экзаркопулос, Изабель Юппер, Мелани Тьерри, Тахар Рахим и многие другие.

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Адель Экзаркопулос

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Изабель Юппер

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Тахар Рахим

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Тимоти Шаламе

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Дилан и Хоппер Пенн

14 июля состоялась премьера драмы «История моей жены» c Леа Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях. Леа не смогла лично представить фильм публике из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Вместо неё вечер «сделала» Шэрон Стоун, появившаяся на красной дорожке в непривычно нежном цветочно-дымчатом образе от Dolce&Gabbana. А где блакитний, там и жовтий - вслед за Шэрон на дорожке появилась сестра Кары Делевинь Поппи в платье того же бренда.

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Луи Гаррель

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Шэрон Стоун

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Поппи Делевинь

Завершился девятый день смотра премьерой фильма Жака Одиара «Париж, 13-й округ», которую посетили Тильда Суинтон с дочерью Онор и Мелани Лоран.

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Онор Суинтон-Бирн и Тильда Суинтон

Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
фото: Мелани Лоран
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История моей женыПариж, 13-й округ

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Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе фотографии
Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе фотографии
Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе фотографии
Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе фотографии
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