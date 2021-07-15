«Не было стимула по утрам просыпаться»: Владимир Меньшов о разводе с Верой Алентовой

13 июля, на 9 день после кончины Владимира Меньшова
его дочь, телеведущая Юлия Меньшова
опубликовала последнее интервью с отцом
, которое она записала ещё в конце апреля 2021 года. В полуторачасовой беседе телеведущая обсудила с 82-летним режиссёром не только философские темы
, но и путь становления его характера, трансформацию принципов и политических взглядов, а также брак и развод с Верой Алентовой
.
Владимир Валентинович, как Лев Толстой, почти всю жизнь вёл дневники. Причём с той же целью, что и писатель - в попытках исправить себя. Впрочем, на саму идею вести дневник Меньшова вдохновил вовсе не пример писателя, а герой фильма «Алёша Птицын вырабатывает характер»
.
«Я тут же купил общую тетрадь и начал вырабатывать характер. В основном мои дневники не представляют публичного интереса, потому что я записывал то, что мне надо в себе исправлять. Я себя сжирал в этих дневниках, только этим и занимался. Это был не очень полезный момент для моего внутреннего самоощущения. Но, с другой стороны, я понимал, что я прошёл путём, которым должен был пройти. Но только сейчас я обретаю некоторую уверенность в себе. А раньше снимаю кино и думаю: «Боже, какой плохой эпизод мы сняли, какая неудача». Но сейчас я знаю, как это происходит у меня - когда самоотрицание переходит в принятие самого себя»
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«Я был мечтатель. Я любил ночью сидеть курить, писать в дневник и мечтать о том, каким я буду, чего я добьюсь. Это слава, известность, узнавание, понимание. Циником я не становился никогда, и не считаю эту позицию плодотворной для человека, входящего в мир. Это маска, которую на себя надевают. Нередко это становится модным среди молодых людей. Но мне кажется, это гибельный путь»
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По просьбе дочери Владимир Валентинович объяснил, почему такое важное после карьеры место в жизни мужчины занимает, по его мнению, женитьба: «Когда человек выбирает жену, тогда и складывается у него карьера. Я думаю, что жену надо брать всегда несколько выше тебя по ощущению, чтобы тянуться, доказывать. Чтобы она была немножко недосягаема. Тогда ты сам встаёшь на цыпочки и взлетаешь»
.
Именно так режиссёр и ощущал себя рядом с Верой Алентовой, в браке с которой он в общей сложности прожил 58 лет. «Я тянулся, я доказывал, что я стою больше, чем во мне разглядывают, и стою того, что она во мне разглядела. Это действительно чудо, что она согласилась выйти за меня замуж. Я до сих пор не очень понимаю, как это произошло - что мы полюбили друг друга. Потому что по своему социальному положению я был много ниже…У неё порода есть, у меня нет»
.
После рождения Юлии, когда быт Владимира и Веры только начал налаживаться (в начале отношений актриса и режиссёр жили врозь в невероятной нищите, в разных общежитиях), супруги приняли решение развестись. Впрочем, впоследствие они вновь воссоединились.
«Ну это, наверное, можно назвать провалом. Я тяжело переживал это время, как пустое время. Несмотря на то, что у меня уже выстроилась какая-то судьба в кинематографе, и наконец я дебютировал как режиссёр, это уже всё было без мамы. Но я чувствовал, что я вхолостую живу. Не получается у меня. Не было стимула по утрам просыпаться. Профессиональные приманки были. А удовлетворения не было. Поэтому когда мы с ней вновь сошлись, я обрёл душевный покой»
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«Рождение ребёнка - это кризис. Несмотря на то, что это великое чудо - дети, я на первых порах осознал, что это такая ловушка для мужчины. Потому что он нужен женщине только для того, чтобы родить ребёнка. Ты резко уходишь на второй план. Всё посвящено ребёнку, заботам о нём, все мысли там. И ты оказываешься в этой западне. Это очень новое ощущение, до которого я додумывался»
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Всю жизнь Владимир Валентинович придерживался определённых принципов, одним из которых было нежелание жить в довольстве и роскоши на фоне людской бедности. Однако с годами этот принцип постепенно сошёл на нет - когда режиссёр понял, что комфорт - это не только привилегия, но и право человека.
«Пока есть люди, которые умирают от голода, мы не можем жить хорошо» - да, это был мой принцип. Смягчение, наверное, связано с хорошей жизнью. Когда стали хорошо и комфортно жить, у каждого появилось по комнате своей - понимаешь, что это правильная жизнь. Но её для всех устроить невозможно. И это тоже понимаешь. Я не горжусь тем, что я устроился в жизни. А я именно устроился, если вспомнить, как мы с Верой Валентиновной начинали, с какой нищеты. Я доволен своей жизнью, но я помню, что я живу в океане бедности человеческой»
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В молодости режиссёр, как и многие люди из круга его общения, был диссидентом. Перелом в его гражданской позиции и политических взглядах случился в 1968 году, когда Советский Союз вторгся в Чехословакию
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«Поскольку мы все были подсажены на радио «Би-Би-Си», на «Немецкую волну», на «Голос Америки» (их глушили, но мы слушали), то эти события '68 года вызвали сначала реакцию: «Стыдно быть русским». Выше перечисленные средства массовой информации сразу же стали говорить в пренебрежительном тоне по отношению к русским людям. Что это такое государство, такие люди, которые вошли на танках в Чехословакию, где все такие чистые, честные, они горят, а их ломают об колено и так далее. Было так очевидно, что это неправда. Это было унижение на национальном уровне. И меня это очень отрезвило».
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