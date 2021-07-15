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«Я уважал себя все эти 18 дней»: Владимир Меньшов об эксперименте с голоданием

15 июля
2021 год

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15 июля 2021
Оздоровительное голодание - один из новых трендов, подхваченных звёздами шоу-бизнеса, вставшими на путь процветания, долголетия и йоги. Среди актрис, практикующих так называемое «интервальное голодание», отметились Холли Берри, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. О чудодейственной силе полного отказа от пищи рассказывали Юлия Высоцкая и Ирина Гринёва. К слову, для Высоцкой голодание стало не только способом омолодиться и почиститься от токсинов, но и возобновлять радость от потребления простой пищи вроде хлеба с маслом.
О практикующих голодание мужчинах известно значительно меньше, как, впрочем, и о мужчинах, обеспокоенных своим здоровьем и внешним видом. Но оказывается, покойный Владимир Меньшов в рамках воспитания характера и силы воли ещё давным давно стойко продержался 18 дней без еды. Об этом эксперименте над собой режиссёр рассказал в своём последнем интервью, которое опубликовала его дочь, телеведущая Юлия Меньшова.

«Я уважал себя все эти 18 дней»: Владимир Меньшов об эксперименте с голоданием

«Я очень не люблю все разговоры о медицине. В советское время издавался журнал «Здоровье», и пожилые женщины обменивались информацией о том, что они там прочитали. У меня это всегда вызывало какую-то брезгливость. Но вот однажды где-то я вычитал про лечебное голодание. И я просто загорелся. Почему-то это я воспринял как нечто серьёзное. Книжку о лечебном голодании, название которой я вычитал, я нашёл в читальном зале одной библиотеки - везде её украли. Я сел судорожно переписывать, а там были приведены исторические примеры - как голодали в Древнем Риме, Египте, как это было полезно, и как надо выходить из голодания. Я сначала три дня попробовал. Сводит с ума воспоминание о хрустящей корочке хлеба. Начинаешь заходить в булочные, нюхать, смотреть на колбасу…А потом я втянулся и проголодал 18 дней. Обманка заключалась в том, что чувство голода не проходит - ни на третий, ни на седьмой, ни на восемнадцатый день. Всё равно тебя беспокоит видение корочки хлеба.
Но я уважал себя все эти 18 дней. А потом как в бреду зашёл в мосфильмовскую столовую, смотрел на все эти блюда, взял первое, второе, третье, компот. Съел их, выдохнул, и ещё взял первое, второе, третье».
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«Я уважал себя все эти 18 дней»: Владимир Меньшов об эксперименте с голоданием фотографии
«Я уважал себя все эти 18 дней»: Владимир Меньшов об эксперименте с голоданием фотографии
«Я уважал себя все эти 18 дней»: Владимир Меньшов об эксперименте с голоданием фотографии
«Я уважал себя все эти 18 дней»: Владимир Меньшов об эксперименте с голоданием фотографии
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