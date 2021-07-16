Сергей Шнуров написал стихотворение про Мамонова и МакSим

Сергей Шнуров
, постоянно высказывающийся на актуальные темы в стихотворной форме
, посвятил новый пост в инстаграме
тем, кто ушёл, а также тем, кто болеет коронавирусом в тяжёлой форме.
В стихотворении артист упомянул и смерть актёра Петра Мамонова
, и тяжёлое состояние певицы МакSим.
«Читаю ленту — переписка клонов.
Я с новостями хорошо знаком.
Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.
Ну слава богу, есть писать о ком.
Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как вороньё на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь, засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрет МакSим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей».
По словам 48-летнего музыканта, блогеры и социальные сети специально нагнетают обстановку, тем самым повышая охваты, рейтинги и количество подписчиков. При этом сам Шнуров не хочет скорбеть и пытается верить в лучшее.
«Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки.
Из трупов складывают потихоньку трафик:
Как они жили и другие байки.
Я мог бы тоже поскорбеть. Но на фиг.
Не гуманист я. В этом правда ваша.
Там где ваш круг, там вижу я овал.
Даже когда продюсер умер «Ералаша»,
Тогда публично я не горевал».
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