Мария Порошина спровоцировала слухи о тайной свадьбе

Мария Порошина
спровоцировала своей новой фотографией волну слухов о том, что сыграла секретную свадьбу. Снимком, на котором можно заметить обручальное кольцо, актриса поделилась в своём инстаграме
.
На фотографии Мария Порошина стоит, положив на талию правую руку, на безымянном пальце которой внимательные поклонники заметили особенное украшение.Фанаты актрисы обсуждают в комментариях тему её возможного тайного замужества из-за кольца, которое очень похоже на обручальное. Если Мария приняла предложение руки и сердца, то это будет уже третий брак Порошиной.
Ещё недавно Мария рассказывала о разрыве с Ильёй Древновым и рождении пятого ребёнка
, а также вспоминала, как тяжело переживала расставание
со своим первым супругом, Гошей Куценко
. О новом избраннике актриса не рассказывает, однако, как отмечают поклонники Порошиной, судя по фотографиям, с ним она чувствует себя счастливой.
обсуждение >>