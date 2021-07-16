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Мария Порошина спровоцировала слухи о тайной свадьбе

16 июля
2021 год

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16 июля 2021
Мария Порошина спровоцировала своей новой фотографией волну слухов о том, что сыграла секретную свадьбу. Снимком, на котором можно заметить обручальное кольцо, актриса поделилась в своём инстаграме.

Мария Порошина спровоцировала слухи о тайной свадьбе

На фотографии Мария Порошина стоит, положив на талию правую руку, на безымянном пальце которой внимательные поклонники заметили особенное украшение.Фанаты актрисы обсуждают в комментариях тему её возможного тайного замужества из-за кольца, которое очень похоже на обручальное. Если Мария приняла предложение руки и сердца, то это будет уже третий брак Порошиной.

Ещё недавно Мария рассказывала о разрыве с Ильёй Древновым и рождении пятого ребёнка, а также вспоминала, как тяжело переживала расставание со своим первым супругом, Гошей Куценко. О новом избраннике актриса не рассказывает, однако, как отмечают поклонники Порошиной, судя по фотографиям, с ним она чувствует себя счастливой.
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Мария Порошина спровоцировала слухи о тайной свадьбе фотографии
Мария Порошина спровоцировала слухи о тайной свадьбе фотографии
Мария Порошина спровоцировала слухи о тайной свадьбе фотографии
Мария Порошина спровоцировала слухи о тайной свадьбе фотографии
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