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Леонардо ДиКаприо намерен помочь в тушении якутских пожаров

16 июля
2021 год

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16 июля 2021
Леонардо ДиКаприо предложил якутским властям помощь в тушении пожаров после того, как к нему обратилась экоактивистка Роза Дьячковская. Отказ органов власти Леонардо не принял и решил, что всё равно поможет справиться с возгоранием лесов.

Леонардо ДиКаприо намерен помочь в тушении якутских пожаров

На днях экоактивистка Роза Дьячковская написала Леонардо ДиКаприо в инстаграм с просьбой помочь в тушении пожаров в Якутии. Артист прочитал сообщение Розы и решил действовать, однако в дело вмешались местные власти.

Замминистра экологии Якутска Сергей Сивцев заявил, что местные органы управления ценят желание актёра оказать помощь, однако сами справятся с пожарами.

«Рады, конечно, что мировая общественность, мировые звезды обращают внимание на ситуации такие. Но тем не менее на территории республики наши силы занимаются тушением лесных пожаров, то есть ситуация на контроле».

После ответа властей Леонардо ДиКаприо снова связался с российскими экоактивистами и сообщил, что его фонд уже проводит расследование и в скором времени он «начнёт действовать».
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Леонардо ДиКаприо намерен помочь в тушении якутских пожаров фотографии
Леонардо ДиКаприо намерен помочь в тушении якутских пожаров фотографии
Леонардо ДиКаприо намерен помочь в тушении якутских пожаров фотографии
Леонардо ДиКаприо намерен помочь в тушении якутских пожаров фотографии
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