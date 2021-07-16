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Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом

16 июля
2021 год

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16 июля 2021
Михаил Боярский заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание «КП Петербург».

Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом

Ещё в феврале Боярский попал в больницу с высокой температурой, однако, это не было связано с коронавирусом. На днях же появилась информация о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Оказалось, что болезнь протекает бессимптомно, а актёр переносит заболевание уже седьмой день. Михаила Боярского забрали под присмотр врачей в Боткинскую больницу. Сам 71-летний Боярский подчеркнул, что чувствует себя нормально, а позже и вовсе опроверг информацию о госпитализации в беседе с телеканалом «Звезда».

«У вас неверные сведения!»

Однако, как сообщили представители театра имени Ленсовета, актёр всё же находится в больнице под чутким присмотром врачей, однако не испытывает осложнений и не находится в тяжёлом состоянии.

«Никаких изменений в состоянии и самочувствии Михаила Сергеевича нет, никаких новых симптомов не появилось. Чувствует себя хорошо. Информации о том, когда его собираются выписывать, пока нет».
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