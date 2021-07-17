Григорий Добрыгин снял сына Евгения Цыганова в клипе на песню Муси Тотибадзе

Режиссёр и актёр Григорий Добрыгин снял клип на песню Муси Тотибадзе «Осторожно», в котором более 40 мужчин плачут перед камерой. В съёмках приняли участие как профессиональные актёры, так и люди других профессий.
Григорий Добрыгин утверждает, что ему не пришлось прибегнуть ни к каким специальным техникам и хитростям, чтобы заставить героев заплакать: «Я не психолог и не священник, чтобы иметь право что-то говорить, провоцируя героев плакать. [На съемках] я делился с ребятами перед дублем искренностью своих намерений и желанием сделать честный проект. Во время дубля давал только технические подсказки. Голову туда, повернись, наклонись. У каждого из них нашлась своя причина себя пожалеть. Мы создали по возможности максимально интимную обстановку. Часть группы выходила из комнаты. Герой оставался с самим собой на несколько минут».
фото: Григорий Добрыгин
В общей сложности в кастинге приняли участие около 200 человек: «В клипе приняли участие представители разных специальностей, не побоявшиеся о себе рассказать в таком новом для многих ключе. Парикмахер, бармен, фотограф, курьер, пожарный… Есть и профессиональные актеры, но принципиально было как раз избежать «актерства», прийти к слезам не технически, а искренне, что-то в себе раскопав, найдя повод для слез.
Мужчин, готовых заплакать [перед камерой], оказалось больше, чем нам казалось. Кастинг проходил в несколько этапов — сначала фото, потом статичные «немые» видеопортреты. Прошедших эти этапы мы звали на пробы, заранее предупредив, что от них потребуется. Кто-то отваливался, но многие приходили, говоря, что это интересный эксперимент».
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