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Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон

17 июля
2021 год

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17 июля 2021
15 июля в рамках 74-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера эксцентрической комедии Брюно Дюмона «Франция», главную роль в которой сыграла Леа Сейду.

Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон
фото: Брюно Дюмон, Бланш Гарден, Эмануэле Ариоли и Бенжамен Бьолэ

Среди моделей, оккупировавших красную дорожку, затесались посланники из России - любительница кино Виктория Боня, блогерка Полина Пушкарёва и Александр Кузнецов, появившийся в компании Камий Коттен и Рашель Ланг, с которыми он работал над фильмом «Мой легионер».

Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон
фото: Виктория Боня

Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон
фото: Полина Пушкарёва

Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон
фото: Стелла Максвелл

Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон
фото: Александр Кузнецов, Камий Коттен и Рашель Ланг

Чуть ранее в этот же день трудолюбивая Тильда Суинтон представила третий фильм со своим участием - «Память» тайского режиссёра Апичатпонга Вирасетакула. Поддержать Тильду на премьере пришла её дочь Онор Суинтон-Бирн.

Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон
фото: Тильда Суинтон

Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон
фото: Онор Суинтон-Бирн
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Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон фотографии
Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон фотографии
Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон фотографии
Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон фотографии
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