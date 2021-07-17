Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон

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Актёр собрал в кадре более 40 плачущих мужчин

Григорий Добрыгин снял сына Евгения Цыганова в клипе на песню Муси Тотибадзе

Сначала актёр отрицал своё заболевание

Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом

Власти Якутии такой помощи не хотят

Леонардо ДиКаприо намерен помочь в тушении якутских пожаров

16 июля

Мария Порошина спровоцировала слухи о тайной свадьбе

Актриса не давала комментариев на этот счёт