Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон

15 июля в рамках 74-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера эксцентрической комедии Брюно Дюмона «Франция»
, главную роль в которой сыграла Леа Сейду
.
фото: Брюно Дюмон, Бланш Гарден, Эмануэле Ариоли и Бенжамен Бьолэ
Среди моделей, оккупировавших красную дорожку, затесались посланники из России - любительница кино Виктория Боня
, блогерка Полина Пушкарёва
и Александр Кузнецов
, появившийся в компании Камий Коттен
и Рашель Ланг
, с которыми он работал над фильмом «Мой легионер»
.
фото: Виктория Боня
фото: Полина Пушкарёва
фото: Стелла Максвелл
фото: Александр Кузнецов, Камий Коттен и Рашель Ланг
Чуть ранее в этот же день трудолюбивая Тильда Суинтон
представила третий фильм со своим участием - «Память»
тайского режиссёра Апичатпонга Вирасетакула
. Поддержать Тильду на премьере пришла её дочь Онор Суинтон-Бирн
.
фото: Тильда Суинтон фото: Онор Суинтон-Бирн
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