Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун

16 июля, за день до закрытия 74-го Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR Cannes GALA. В программу которого входит аукцион по сбору средств в пользу некоммерческой организации American foundation for AIDS Research, занимающейся поддержкой исследований в области изучения и лечения СПИДа и профилактики ВИЧ. Ведущими вечера стали актрисы Шэрон Стоун и Реджина Кинг. А среди гостей мероприятия были замечены Нина Добрев, Дилан Пенн, Рэйчел Броснахэн, Мария Бакалова, Орландо Блум и другие.
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