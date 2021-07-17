Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун

17 июля
2021 год

Лайфстайл >>
17 июля 2021
16 июля, за день до закрытия 74-го Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR Cannes GALA. В программу которого входит аукцион по сбору средств в пользу некоммерческой организации American foundation for AIDS Research, занимающейся поддержкой исследований в области изучения и лечения СПИДа и профилактики ВИЧ. Ведущими вечера стали актрисы Шэрон Стоун и Реджина Кинг. А среди гостей мероприятия были замечены Нина Добрев, Дилан Пенн, Рэйчел Броснахэн, Мария Бакалова, Орландо Блум и другие.

Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун
фото: Джейсон Ральф и Рэйчел Броснахэн

Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун
фото: Нина Добрев

Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун
фото: Реджина Кинг

Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун
фото: Дилан Пенн

Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун
фото: Орландо Блум

Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун
фото: Шэрон Стоун с сыном

Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун
фото: Мария Бакалова
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Канны - 2021: Александр Кузнецов, Виктория Боня и Тильда Суинтон
Канны - 2021: Шэрон Стоун, Луи Гаррель и Тимоти Шаламе
Канны - 2021: Тимоти Шаламе, Эдриан Броуди и Летиция Каста
Канны - 2021: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Сальма Хайек
Канны - 2021: Белла Хадид, Катрин Денёв и Сесиль де Франс
Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
Канны - 2021: «Дело» Алексея Германа-младшего — политический заповедник русской интеллигенции
Канны - 2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
Канны - 2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
Канны - 2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
Поиск по меткам
благотворительностьКаннский кинофестивальстиль
персоны
Мария БакаловаОрландо БлумРэйчел БроснахэнНина ДобревРеджайна КингЛина КудриСпайк ЛиШэрон СтоунБелла Торн

фотографии >>
Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун фотографии
Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун фотографии
Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун фотографии
Канны - 2021: Нина Добрев, Орландо Блум и Шэрон Стоун фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Пётр Мамонов
15 июля ушел из жизни актёр Пётр Мамонов.
Юрий Бодров
15 июля ушёл из жизни актёр Юрий Бодров.
Наталья Антонова
14 июля ушла из жизни актриса Наталья Антонова.
Александр Стефанович
13 июля ушёл из жизни Александр Стефанович.

День рождения >>

Арташес Алексанян
Александра Назарова
Александр Невский
Наталия Селиверстова (II)
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Роман Хеидзе
Владимир Шакало
Валентина Шендрикова
Елена Анайя
Збигнев Замаховский
Джеймс Кэгни
Дональд Сазерленд
Мелани Тьерри
Тадеуш Фиевский
Сесиль де Франс
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
Влюблённый Ван Гог
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Космический джем: Новое поколение
научная фантастика, приключения, семейное кино, спортивный фильм, фэнтези
США, 2021
Любовь по ту сторону
комедия, мелодрама, фэнтези
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен