Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер

17 июля на набережной Круазетт в последний раз расстелили красную дорожку 74-го Каннского кинофестиваля. На церемонию закрытия главного международного киносмотра приехали
Розамунд Пайк
,
Джемма Чэн
,
Пьер Нинэ
,
Жан Дюжарден
,
Тильда Суинтон
,
Шэрон Стоун
и многие другие, включая членов жюри в полном составе.
фото: Члены жюри Сон Кан Хо, Мэгги Джилленхол, Джессика Хауснер, Мати Диоп, Спайк Ли, Мелани Лоран и Тахар Рахим
фото: Розамунд Пайк
фото: Натали Пешала и Жан Дюжарден
фото: Шэрон Стоун
фото: Джемма Чэн
фото: Адель Экзаркопулос
фото: Кэт Грэм
фото: Пьер Нинэ и Наташа Эндрюс
Главный приз фестиваля - «Золотая пальмовая ветвь» - достался фильму
«Титан»
француженки
Джулии Дюкорно
.
фото: Джулия Дюкорно
Премьера её впечатляющего боди-хоррора
«Сырое»
тоже состоялась в Каннах в 2016 году в рамках программы «Неделя критики» - фильм получил награду ФИПРЕССИ. К слову, Джулия стала одной из двух женщин, получивших главных приз Каннского кинофестиваля за всю его 74-летнюю историю существования - первой стала
Джейн Кэмпион
за работу над драмой
«Пианино»
.
фото: Асгар Фархади и Юко Куосманен
Гран-при фестиваля разделили две ленты -
«Герой» Асгара Фархади
и российско-финский фильм
«Купе номер шесть» Юхо Куосманена
с
Юрой Борисовым
в главной роли.
фото: Надав Лапид и Апичатпонг Вирасетакул
Приз жюри также разделили две картины -
«Память» Апичатпонга Вираситакула
и
«Колено Ахеда» Надава Лапида
.
фото: Группа Sparks забирает награду за Леоса Каракса
Лучшим режиссёром признан
Леос Каракс
, чей мюзикл
«Аннетт»
открыл фестиваль 6 июля.
фото: Калеб Лэндри Джонс
фото: Ренате Ринсве Калеб Лэндри Джонс
получил награду как лучший актёр (фильм
«Нитрам»
), а
Ренате Реинсве
(
«Худший человек на свете»
) удостоилась звания лучшей актрисы. Среди картин российских режиссёров, участвовавших в фестивале,
награду получил
лишь фильм ученицы
Александра Сокурова Киры Коваленко
- драма
«Разжимая кулаки»
получила гран-при программы «Особый взгляд».
фото: Милен Фармер
фото: Тахар Рахим фото: Спайк Ли
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