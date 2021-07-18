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Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер

18 июля
2021 год

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18 июля 2021
17 июля на набережной Круазетт в последний раз расстелили красную дорожку 74-го Каннского кинофестиваля. На церемонию закрытия главного международного киносмотра приехали Розамунд Пайк, Джемма Чэн, Пьер Нинэ, Жан Дюжарден, Тильда Суинтон, Шэрон Стоун и многие другие, включая членов жюри в полном составе.

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Члены жюри Сон Кан Хо, Мэгги Джилленхол, Джессика Хауснер, Мати Диоп, Спайк Ли, Мелани Лоран и Тахар Рахим

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Розамунд Пайк

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Натали Пешала и Жан Дюжарден

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Шэрон Стоун

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Джемма Чэн

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Адель Экзаркопулос

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Кэт Грэм

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Пьер Нинэ и Наташа Эндрюс

Главный приз фестиваля - «Золотая пальмовая ветвь» - достался фильму «Титан» француженки Джулии Дюкорно.

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Джулия Дюкорно

Премьера её впечатляющего боди-хоррора «Сырое» тоже состоялась в Каннах в 2016 году в рамках программы «Неделя критики» - фильм получил награду ФИПРЕССИ. К слову, Джулия стала одной из двух женщин, получивших главных приз Каннского кинофестиваля за всю его 74-летнюю историю существования - первой стала Джейн Кэмпион за работу над драмой «Пианино».

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Асгар Фархади и Юко Куосманен

Гран-при фестиваля разделили две ленты - «Герой» Асгара Фархади и российско-финский фильм «Купе номер шесть» Юхо Куосманена с Юрой Борисовым в главной роли.

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Надав Лапид и Апичатпонг Вирасетакул

Приз жюри также разделили две картины - «Память» Апичатпонга Вираситакула и «Колено Ахеда» Надава Лапида.

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Группа Sparks забирает награду за Леоса Каракса

Лучшим режиссёром признан Леос Каракс, чей мюзикл «Аннетт» открыл фестиваль 6 июля.

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Калеб Лэндри Джонс

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Ренате Ринсве

Калеб Лэндри Джонс получил награду как лучший актёр (фильм «Нитрам»), а Ренате Реинсве («Худший человек на свете») удостоилась звания лучшей актрисы. Среди картин российских режиссёров, участвовавших в фестивале, награду получил лишь фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко - драма «Разжимая кулаки» получила гран-при программы «Особый взгляд».

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Милен Фармер

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Тахар Рахим

Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер
фото: Спайк Ли
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Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер фотографии
Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер фотографии
Канны - 2021: Розамунд Пайк, Жан Дюжарден и Милен Фармер фотографии
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