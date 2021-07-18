Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития

18 июля
2021 год

Лайфстайл >>
18 июля 2021
Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук обратила на себя пристальное внимание публики после пары публикаций о её совместном отдыхе со свежеразведённым Гариком Харламовым. В ближайшее время актрису можно будет увидеть в шоу «Форт Боярд» - Катерина стала единственной женщиной в команде Comedy Club. Впрочем, для команды участие Ковальчук, вероятно, станет самой большой удачей - актриса любит спорт и владеет навыками верховой езды и стрельбы. О том, чем ещё она владеет и в каком виде никогда не будет сниматься (в отличие от Кристины Асмус) Катерина рассказала в интервью изданию «Peopletalk».

«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития

О любви к лошадям и конному спорту

«Верховая езда со мной с детства. Я любила лошадей и по возможности каталась верхом, затем в Санкт-Петербурге занималась конным спортом, правда, непрофессионально, а на первых съемках в США уже набралась опыта. Там никто не будет причитать вокруг тебя: «Ой, нет! А может, не надо? Аккуратнее!» В итоге я скакала галопом по полю».

О рабочих табу

«Я не пойду на сцены с обнажением, даже с небольшим. Интимные сцены могут быть разными: очень откровенными или с изяществом и красотой без голой груди в кадре. Если история оправданна, то в ней есть смысл, в остальных случаях это для меня табу. Мое тело – мое дело. А не всей страны».

«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития

О творческих исканиях

«В силу того, что у меня был большой жизненный опыт из-за разных обстоятельств, я с детства чувствовала накопленные эмоции, которые хотелось передать.
Сначала потянуло в писательство: была редактором школьной газеты, сочиняла стихи, даже поступила на журналистику. Проучилась, правда, всего 20 дней и перевелась, потому что на каждой паре чувствовала, что я не на своём месте. С актёрским такого не было: я не хотела свернуть назад и не жалела. Когда я отчислилась с журналистики и начала строить карьеру актрисы, все переживали. Мама больше, а папа, которому я боялась признаться, сказал: «Ну, хорошо, дорогая». Для меня это был важный шаг».

О самом большом потрясении

«Мне было 16, когда мама за ужином просто сказала: «На самом деле, твой папа – вот этот человек». Был взрыв мозга, весь мир перевернулся, и с того момента я уже не была прежней. Это было как чудо».

«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития

Малоизвестный факт

Я занимаюсь pole dance (воздушная акробатика на шесте – прим. ред.). Мне это нравится, хоть на меня и не похоже. Во-первых, это эстетически красиво, во-вторых, хорошо прокачивает спину и руки, в-третьих, придает мне независимости, а я это люблю.

О смысле жизни и о том, когда стоит иметь детей

«Я вижу смысл в семье. В той, где родилась, и в той, которую хочу создать. Пока мне, конечно, хочется еще поработать, хотя думаю, что все можно без проблем совмещать. Сейчас я наполняюсь мудростью, чтобы правильно воспитывать будущего ребенка. Даже если сравнить меня несколько лет назад и сейчас – это небо и земля! Так что я рада, что у меня до сих пор нет детей. Сейчас это будет гораздо круче».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Гарика Харламова заметили на отдыхе с Екатериной Ковальчук
Екатерина Ковальчук: «Гарик Харламов стал для меня настоящим открытием»
персоны
Кристина АсмусЕкатерина КовальчукГарик Харламов
фильмы
Гусар

фотографии >>
«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития фотографии
«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития фотографии
«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития фотографии
«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Пётр Мамонов
15 июля ушел из жизни актёр Пётр Мамонов.
Юрий Бодров
15 июля ушёл из жизни актёр Юрий Бодров.
Наталья Антонова
14 июля ушла из жизни актриса Наталья Антонова.
Александр Стефанович
13 июля ушёл из жизни Александр Стефанович.

День рождения >>

Саги Ашимов
Леонид Барац
Екатерина Варченко
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Екатерина Никитина
Софья Письман
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет Макговерн
Келли Рейлли
Анна Фишер
Михиль Хаусман
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза Змеи
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Сипсик
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Эстония, Дания, 2020
Тайна Сен-Тропе
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2021
Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен