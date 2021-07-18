«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук
обратила на себя пристальное внимание публики после пары публикаций о её совместном отдыхе
со свежеразведённым Гариком Харламовым
. В ближайшее время актрису можно будет увидеть в шоу «Форт Боярд» - Катерина стала единственной женщиной в команде Comedy Club. Впрочем, для команды участие Ковальчук, вероятно, станет самой большой удачей - актриса любит спорт и владеет навыками верховой езды и стрельбы. О том, чем ещё она владеет и в каком виде никогда не будет сниматься (
в отличие от Кристины Асмус
) Катерина рассказала в интервью изданию «Peopletalk»
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О любви к лошадям и конному спорту
«Верховая езда со мной с детства. Я любила лошадей и по возможности каталась верхом, затем в Санкт-Петербурге занималась конным спортом, правда, непрофессионально, а на первых съемках в США уже набралась опыта. Там никто не будет причитать вокруг тебя: «Ой, нет! А может, не надо? Аккуратнее!» В итоге я скакала галопом по полю»
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О рабочих табу
«Я не пойду на сцены с обнажением, даже с небольшим. Интимные сцены могут быть разными: очень откровенными или с изяществом и красотой без голой груди в кадре. Если история оправданна, то в ней есть смысл, в остальных случаях это для меня табу. Мое тело – мое дело. А не всей страны»
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О творческих исканиях
«В силу того, что у меня был большой жизненный опыт из-за разных обстоятельств, я с детства чувствовала накопленные эмоции, которые хотелось передать.
Сначала потянуло в писательство: была редактором школьной газеты, сочиняла стихи, даже поступила на журналистику. Проучилась, правда, всего 20 дней и перевелась, потому что на каждой паре чувствовала, что я не на своём месте. С актёрским такого не было: я не хотела свернуть назад и не жалела. Когда я отчислилась с журналистики и начала строить карьеру актрисы, все переживали. Мама больше, а папа, которому я боялась признаться, сказал: «Ну, хорошо, дорогая». Для меня это был важный шаг»
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О самом большом потрясении
«Мне было 16, когда мама за ужином просто сказала: «На самом деле, твой папа – вот этот человек». Был взрыв мозга, весь мир перевернулся, и с того момента я уже не была прежней. Это было как чудо»
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Малоизвестный факт
Я занимаюсь pole dance (воздушная акробатика на шесте – прим. ред.). Мне это нравится, хоть на меня и не похоже. Во-первых, это эстетически красиво, во-вторых, хорошо прокачивает спину и руки, в-третьих, придает мне независимости, а я это люблю.
О смысле жизни и о том, когда стоит иметь детей
«Я вижу смысл в семье. В той, где родилась, и в той, которую хочу создать. Пока мне, конечно, хочется еще поработать, хотя думаю, что все можно без проблем совмещать. Сейчас я наполняюсь мудростью, чтобы правильно воспитывать будущего ребенка. Даже если сравнить меня несколько лет назад и сейчас – это небо и земля! Так что я рада, что у меня до сих пор нет детей. Сейчас это будет гораздо круче»
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