Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд»

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Ведущий программы «Судьба человека» почти не слышит ответы своих гостей

«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом

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«Мне 41 год, и мои биологические часы тикают»: Ольга Куриленко о желании завести второго ребёнка

18 июля

«Я рада, что у меня до сих пор нет детей»: Катерина Ковальчук о важности саморазвития

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