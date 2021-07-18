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Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд»

18 июля
2021 год

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18 июля 2021
Во Франции стартовали съёмки нового сезона приключенческого шоу «Форт Боярд». В свежих выпусках телезрителей ждут не только новые захватывающие испытания, но и новый ведущий. Сергея Шнурова на этом посту сменил актёр Сергей Бурунов. Вести телепрограммы артисту еще никогда не приходилось, так что для него это будет совершенно новый опыт.

Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд»

«Форт Боярд» — программа, которую я знаю с детства. Но никогда не думал, что мне поступит предложение вести такое шоу. Конечно, всё было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объёмные личности, например, Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то своё. Надеюсь, что будет потешно и я добавлю проекту свежести и юмора», - отметил Сергей Бурунов.

Перед съёмками Бурунову, как и всем участникам шоу, пришлось просидеть 10 дней на карантине. Только так съёмочная группа смогла выехать во Францию, которая закрыта для российских туристов.

Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд»

В новом сезоне за сокровища форта поборются Дана Борисова, Юлия Михалкова, Юлия Топольницкая, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Катерина Ковальчук и другие.
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Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд» фотографии
Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд» фотографии
Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд» фотографии
Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд» фотографии
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