Сергей Бурунов стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Во Франции стартовали съёмки нового сезона приключенческого шоу «Форт Боярд». В свежих выпусках телезрителей ждут не только новые захватывающие испытания, но и новый ведущий. Сергея Шнурова
на этом посту сменил актёр Сергей Бурунов
. Вести телепрограммы артисту еще никогда не приходилось, так что для него это будет совершенно новый опыт.
«Форт Боярд» — программа, которую я знаю с детства. Но никогда не думал, что мне поступит предложение вести такое шоу. Конечно, всё было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объёмные личности, например, Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то своё. Надеюсь, что будет потешно и я добавлю проекту свежести и юмора»
, - отметил Сергей Бурунов.
Перед съёмками Бурунову, как и всем участникам шоу, пришлось просидеть 10 дней на карантине. Только так съёмочная группа смогла выехать во Францию, которая закрыта для российских туристов.
В новом сезоне за сокровища форта поборются Дана Борисова
, Юлия Михалкова
, Юлия Топольницкая
, Николай Наумов
, Владимир Селиванов
, Аристарх Венес
, Валя Карнавал
, Катерина Ковальчук
и другие.
обсуждение >>