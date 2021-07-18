«Мне 41 год, и мои биологические часы тикают»: Ольга Куриленко о желании завести второго ребёнка

41-летняя Ольга Куриленко
украсила обложку летнего выпуска журнала «Country & The House», а также дала изданию большое интервью. Она беседовала с журналистами по видеосвязи из своего дома в Лондоне. В интервью актриса рассказала о своём новом возлюбленном и планах на жизнь. Также Куриленко впервые высказалась о скандале с продюсером Харви Вайнштейном
, которого прошлой весной приговорили к 23 годам тюрьмы
из-за обвинений в сексуальных домогательствах и нескольких изнасилованиях. По словам актрисы, она не считает себя одной из его жертв.
«Я никогда не говорила об этом, потому что, честно говоря, я не считаю себя жертвой. Он пытался что-то сделать, но я была осторожна. Я сказала ему «нет», после чего он попытался обнять меня, но я оттолкнула его и выбралась оттуда. Впоследствии меня это не беспокоило, потому что я очень сильный человек. И, может быть, я привыкла к мужчинам, которые пытаются добиться меня. Это было не в первый раз. Мне было бы все равно, если после этого я бы никогда не поработала с ним. Есть миллион проектов, в которых я могу участвовать, так зачем он мне?»
, - сказала Ольга.
Актриса также рассказала в интервью, как пережила пандемию. Именно в тот момент, когда в мире начал бушевать коронавирус, Ольга мечтала об отпуске. По словам Куриленко, она упорно работала на протяжении двух лет и хотела взять маленькую паузу, чтобы передохнуть. И пандемия позволила ей это сделать. Несмотря на то, что актриса на самоизоляции переболела коронавирусом
, она поняла, что больше всего счастлива дома, вместе со своим 6-летним сыном Александром.
«Получить столько свободного времени было потрясающе. Я подумала: «Боже, это настоящая жизнь». Было так приятно провести время с сыном. Он начал учиться в сентябре, и это заставило меня понять, что всё должно измениться. Раньше он ездил со мной, когда я снималась в кино, но теперь не может, поэтому я сосредоточилась на проектах поближе к дому. И если мне предложат что-то за границей, то я соглашусь максимум на две недели»
, - отметила Куриленко.
Кстати, к идее завести второго ребенка Ольга относится положительно. Она очень хочет ещё раз стать матерью. По словам актрисы, она готова сделать это прямо сейчас.
«Не знаю, с кем свяжу себя в жизни в будущем, но этот мужчина должен разделять моё желание завести ещё одного ребенка. Мне 41 год, и мои биологические часы тикают. Я все думаю, сколько у меня еще есть времени, чтобы стать матерью?.. Я очень хочу, чтобы у моего сына были брат или сестра. Я была единственным ребенком в семье, и я это ненавидела. И не хочу допустить того же для Александра. Поэтому очень хочу снова стать матерью. В идеале это хорошо бы сделать сейчас, не затягивать. Но для этого нужен мужчина. Его нужно найти»
, - сказала Ольга.
Куриленко призналась, что сейчас у нее зарождаются новые отношения. Однако всех секретов актриса раскрывать не стала, и имени избранника не назвала.
«Это очень ново, поэтому я не уверена, могу ли я называть его своим партнером»
, - отметила она.
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