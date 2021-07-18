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«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом

18 июля
2021 год

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18 июля 2021
В 2015 году Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, которую врачи обнаружили после того, как телеведущий обратился к ним с жалобами на шум в ушах. Во время процедуры врачи задели слуховой канал, и ведущий постепенно начал терять слух. По словам певицы Алиса Мон, которая недавно стала гостьей передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», ведущий плохо слышит ответы гостей. Однако зрители этого не замечают благодаря слаженной работе сотрудников передачи.

«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом

«Вы же знаете, у Бори большие проблемы со слухом, хотя зрителям это и незаметно: он ведёт интервью очень естественно. Чтобы все выглядело нормально, в программе работает огромная команда. На самом деле ответы гостей Борис читает по титрам. Но при этом он слушает и реагирует очень искренне... Впечатления от этого интервью остались самые приятные», - рассказала певица в интервью изданию «КП»
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«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом фотографии
«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом фотографии
«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом фотографии
«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом фотографии
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