«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом

В 2015 году Борис Корчевников
перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, которую врачи обнаружили после того, как телеведущий обратился к ним с жалобами на шум в ушах. Во время процедуры врачи задели слуховой канал, и ведущий постепенно начал терять слух. По словам певицы Алиса Мон
, которая недавно стала гостьей передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», ведущий плохо слышит ответы гостей. Однако зрители этого не замечают благодаря слаженной работе сотрудников передачи.
«Вы же знаете, у Бори большие проблемы со слухом, хотя зрителям это и незаметно: он ведёт интервью очень естественно. Чтобы все выглядело нормально, в программе работает огромная команда. На самом деле ответы гостей Борис читает по титрам. Но при этом он слушает и реагирует очень искренне... Впечатления от этого интервью остались самые приятные»
, - рассказала певица в интервью изданию «КП»
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