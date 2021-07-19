Яна Кошкина рассказала о сложном детстве и своей сексуальности

До начала карьеры на телевидении Яна Кошкина занималась художественной гимнастикой. Девушка добилась успеха и смогла стать мастером спорта, однако свою карьеру решила развивать в другом направлении. Несмотря на то, что художественная гимнастика ушла из жизни звезды много лет назад, Яна до сих пор вспоминает о том, как издевалась над ней тренер. Кошкина рассказала, что ее постоянно заставляли худеть, чтобы она выглядела подтянутой и миниатюрной. Однако в моральных унижениях актриса не видит ничего предосудительного. По мнению Яны, когда тренер ругает своего подопечного, он не пытается унизить его, он стремиться получить от спортсмена блестящий результат.
Яна рассказала и о том, что её семья, когда она была маленькой, испытывала финансовые трудности. Однако, по словам артистки, её мама всеми силами пыталась обеспечить дочь всем необходимым. Одними из самых ярких воспоминаний детства Кошкиной были поездки на рынок за подгнившими фруктами.
«Ездили на какой-то рынок, где, когда фрукты не продаются, остаются гнилые, не самые свежие их на выброс относят... вырезали эти гнилые стороны у яблока и делали или варенье, или мне на тренировку давали, чтобы было, что есть».
Кошкина вспомнила, как начинала свою актёрскую карьеру. Яна не страдала от безразличия мужчин, но она никогда не думала, что обладает незаурядными данными.
«Кто-то считает меня сексуальной, кто-то нет. Мне кажется, я на любителя».
Кошкина также отметила, что часто получает комплименты, но в карьере ей не мешает подобное отношение сильного пола.
«Когда профессионализм и сексуальность пересекаются и сочетаются в одном человеке, что плохого? Если уж так сложилось. Если мне говорят о том, что я сексуальная, я спокойно отношусь к этому».
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