Старшего сына Анджелины Джоли могли выкупить у бедной семьи

анонс

Актриса с трепетом вспоминает покойного мужа

«Психологи назвали бы наши отношения созависимостью»: Марина Зудина о браке с Олегом Табаковым

Фанаты актрисы обеспокоены её «излишней худобой»

Яна Кошкина рассказала о сложном детстве и своей сексуальности

18 июля

«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом

Ведущий программы «Судьба человека» почти не слышит ответы своих гостей