Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 12.07.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Старшего сына Анджелины Джоли могли выкупить у бедной семьи

19 июля
2021 год

Лайфстайл >>
19 июля 2021
Анджелина Джоли усыновила годовалого Мэддокса из Камбоджи в 2002 году, обратившись к агенту Лорин Галиндо. В то время после проблем с зависимостью актриса начала укреплять свой имидж посла доброй воли Организации Объединенных Наций, в первую очередь сосредоточившись на помощи детям. Но оказалось, что агент была замешана в преступлениях.

Старшего сына Анджелины Джоли могли выкупить у бедной семьи

Появились подозрения, что сотрудники Лорин обманывали бедные семьи, продавая их детей для усыновления в США. Позже Галиндо признала себя виновной в мошенничестве с визами и сговоре с отмыванием денег, но не в торговле детьми. В 2004 году ее приговорили к 18 месяцам заключения в федеральной тюрьме.

Однако имя Лорин Галиндо по-прежнему ассоциируется с мошенничеством и попыткой продажи детей. Считается, что в период с 1997 по 2001 год, по крайней мере половина всех усыновлений из Камбоджи в США — около 800 из 1600 — были организованы Лорин и ее сестрой Линн Девин через известное агентство Seattle International Adoptions. На этом они заработали 9 млн долларов.

После того, как Лорин оказалась в тюрьме, пошли слухи, что Мэддокс и его семья могли стать жертвами её преступлений. Скандал был настолько серьезным, что правительства США и других стран приостановили усыновление детей из этой азиатской страны.

Анджелина, мать шестерых детей, ранее подчеркивала, что проверяла, был ли Мэддокс действительно сиротой.

«Я бы никогда не отняла у матери ее ребенка. Я могу только представить, как это было бы ужасно».

С тех пор так и не появилось никаких доказательств того, что было что-то сомнительное в усыновлении молодого человека. Однако на днях вышел документальный фильм «Украденные дети», режиссёр которого решила вновь пролить свет на это скандальное дело. Элизабет Джейкобс взялась за расследование потенциально неэтичных практик усыновления в Камбодже. 21-летняя Джейкобс, которую тоже удочерили с помощью Лорин, отмечает, что создаёт фильм, чтобы попытаться раскрыть правду о методах Галиндо по поиску детей для усыновления.

В интервью The Sun Лорин подчеркнула, что не сделала ничего плохого, несмотря на то, что признала себя виновной. Она также заявила, что готова ответить на все вопросы режиссёра документального фильма.

«Каждый божий день я просыпаюсь и хочу посвятить своё тело, свою речь, свой разум, свои действия тому, чтобы делать все возможное, чтобы быть силой добра. Я считаю себя борцом за детей, я поддерживаю связь со многими из детей и буду рад помочь, если у Элизабет есть вопросы. Но она не связалась со мной. У меня нет причин полагать, что Мэддокс не был сиротой. Его приемные родители были очень осторожны, особенно учитывая их известность. Я думаю, что это было перепроверено, и я знаю, что Анджелина не была в стране во время тех расследований, потому что она снимала фильм «За гранью» в Намибии».

Джейкобс также побеседовала с The Sun и заявила, что не сняла бы фильм, не увидев свои документы.

«Основная причина, по которой снимался документальный фильм, заключается в том, что, вне всяких разумных сомнений, в этом участвовала Галиндо, но почему меня выставили на усыновление? Я помню, как в детстве интересовалась усыновлением Анджелины Джоли. Если бы у меня никогда не было возможности снять этот документальный фильм, я бы никогда не посмотрела на свои документы. Я бы никогда не стала говорить о скандале, который за этим стоит».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вечная: Анджелина Джоли празднует 46-летие
Анджелина Джоли обсудила со Светланой Алексиевич ситуацию в Беларуси
Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли
Поиск по меткам
детисуд
персоны
Анджелина Джоли

фотографии >>
Старшего сына Анджелины Джоли могли выкупить у бедной семьи фотографии
Старшего сына Анджелины Джоли могли выкупить у бедной семьи фотографии
Старшего сына Анджелины Джоли могли выкупить у бедной семьи фотографии
Старшего сына Анджелины Джоли могли выкупить у бедной семьи фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Пётр Мамонов
15 июля ушел из жизни актёр Пётр Мамонов.
Юрий Бодров
15 июля ушёл из жизни актёр Юрий Бодров.

День рождения >>

Янина Бугрова
Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Гульнара Нижинская
Илья Попов
Максим Разуваев
Вера Сотникова
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Роберт Вудс
Бенедикт Камбербэтч
Лукреция Ланте делла Ровере
Джаред Падалеки
Кемпбелл Скотт
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза Змеи
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Сипсик
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Эстония, Дания, 2020
Тайна Сен-Тропе
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2021
Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен