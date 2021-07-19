Старшего сына Анджелины Джоли могли выкупить у бедной семьи

Анджелина Джоли
усыновила годовалого Мэддокса из Камбоджи в 2002 году, обратившись к агенту Лорин Галиндо. В то время после проблем с зависимостью актриса начала укреплять свой имидж посла доброй воли Организации Объединенных Наций, в первую очередь сосредоточившись на помощи детям. Но оказалось, что агент была замешана в преступлениях.
Появились подозрения, что сотрудники Лорин обманывали бедные семьи, продавая их детей для усыновления в США. Позже Галиндо признала себя виновной в мошенничестве с визами и сговоре с отмыванием денег, но не в торговле детьми. В 2004 году ее приговорили к 18 месяцам заключения в федеральной тюрьме.
Однако имя Лорин Галиндо по-прежнему ассоциируется с мошенничеством и попыткой продажи детей. Считается, что в период с 1997 по 2001 год, по крайней мере половина всех усыновлений из Камбоджи в США — около 800 из 1600 — были организованы Лорин и ее сестрой Линн Девин через известное агентство Seattle International Adoptions. На этом они заработали 9 млн долларов.
После того, как Лорин оказалась в тюрьме, пошли слухи, что Мэддокс и его семья могли стать жертвами её преступлений. Скандал был настолько серьезным, что правительства США и других стран приостановили усыновление детей из этой азиатской страны.
Анджелина, мать шестерых детей, ранее подчеркивала, что проверяла, был ли Мэддокс действительно сиротой.
«Я бы никогда не отняла у матери ее ребенка. Я могу только представить, как это было бы ужасно».
С тех пор так и не появилось никаких доказательств того, что было что-то сомнительное в усыновлении молодого человека. Однако на днях вышел документальный фильм «Украденные дети»
, режиссёр которого решила вновь пролить свет на это скандальное дело. Элизабет Джейкобс
взялась за расследование потенциально неэтичных практик усыновления в Камбодже. 21-летняя Джейкобс, которую тоже удочерили с помощью Лорин, отмечает, что создаёт фильм, чтобы попытаться раскрыть правду о методах Галиндо по поиску детей для усыновления.
В интервью The Sun
Лорин подчеркнула, что не сделала ничего плохого, несмотря на то, что признала себя виновной. Она также заявила, что готова ответить на все вопросы режиссёра документального фильма.
«Каждый божий день я просыпаюсь и хочу посвятить своё тело, свою речь, свой разум, свои действия тому, чтобы делать все возможное, чтобы быть силой добра. Я считаю себя борцом за детей, я поддерживаю связь со многими из детей и буду рад помочь, если у Элизабет есть вопросы. Но она не связалась со мной. У меня нет причин полагать, что Мэддокс не был сиротой. Его приемные родители были очень осторожны, особенно учитывая их известность. Я думаю, что это было перепроверено, и я знаю, что Анджелина не была в стране во время тех расследований, потому что она снимала фильм «За гранью» в Намибии».
Джейкобс также побеседовала с The Sun и заявила, что не сняла бы фильм, не увидев свои документы.
«Основная причина, по которой снимался документальный фильм, заключается в том, что, вне всяких разумных сомнений, в этом участвовала Галиндо, но почему меня выставили на усыновление? Я помню, как в детстве интересовалась усыновлением Анджелины Джоли. Если бы у меня никогда не было возможности снять этот документальный фильм, я бы никогда не посмотрела на свои документы. Я бы никогда не стала говорить о скандале, который за этим стоит».
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