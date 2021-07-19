«Ем хорошо»: Мирослава Карпович успокоила поклонников

Актриса Мирослава Карпович
активно делится фотографиями в инстаграме
и часто заставляет своих поклонников переживать за её здоровье, ведь худоба Мирославы многим кажется «болезненной». На днях Карпович впервые ответила на обеспокоенный комментарий подписчика по поводу её стройной фигуры.
Под фото, на котором Мирослава предстала в ярко-красном корсете, один из фолловеров выразил обеспокоенность внешним видом звезды.
«Мирослава, ничего против вас не имею. Это не корректно с моей стороны писать, я понимаю, возможно в силу конституции вашей вам не удается поправиться, но ваша худоба выглядит так болезненно. Чувство, что вы в шаге от анорексии… Мирослава, с этим нужно бороться».
Карпович поблагодарила неравнодушного пользователя за поддержку, заодно объяснив свою худобу.
«Все корректно, даже очень. Вся пресса и пол страны доброжелателей мне пишет об этом в более «милых» формах, так, что аж желтит в глазах. Благодарю Вас за заботу и именно что корректность, в том темпе, в котором я живу, мне некогда думать даже о кашле. Ем хорошо, молюсь, ежедневно, люблю крепко, работаю над собой».
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