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«Ем хорошо»: Мирослава Карпович успокоила поклонников

19 июля
2021 год

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19 июля 2021
Актриса Мирослава Карпович активно делится фотографиями в инстаграме и часто заставляет своих поклонников переживать за её здоровье, ведь худоба Мирославы многим кажется «болезненной». На днях Карпович впервые ответила на обеспокоенный комментарий подписчика по поводу её стройной фигуры.

«Ем хорошо»: Мирослава Карпович успокоила поклонников

Под фото, на котором Мирослава предстала в ярко-красном корсете, один из фолловеров выразил обеспокоенность внешним видом звезды.

«Мирослава, ничего против вас не имею. Это не корректно с моей стороны писать, я понимаю, возможно в силу конституции вашей вам не удается поправиться, но ваша худоба выглядит так болезненно. Чувство, что вы в шаге от анорексии… Мирослава, с этим нужно бороться».

Карпович поблагодарила неравнодушного пользователя за поддержку, заодно объяснив свою худобу.

«Все корректно, даже очень. Вся пресса и пол страны доброжелателей мне пишет об этом в более «милых» формах, так, что аж желтит в глазах. Благодарю Вас за заботу и именно что корректность, в том темпе, в котором я живу, мне некогда думать даже о кашле. Ем хорошо, молюсь, ежедневно, люблю крепко, работаю над собой».
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