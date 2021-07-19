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Дайджест от 12.07.2021
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«Психологи назвали бы наши отношения созависимостью»: Марина Зудина о браке с Олегом Табаковым

19 июля
2021 год

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19 июля 2021
Марина Зудина призналась в интервью изданию «7 дней», что после смерти супруга её жизнь разделилась на до и после. Зудина также заявила, что находилась в созависимых отношениях с Олегом Табковым.

«Психологи назвали бы наши отношения созависимостью»: Марина Зудина о браке с Олегом Табаковым

За 35 лет отношений ей удалось по-настоящему прочувствовать любовь и мужское тепло. 55-летняя актриса рассказала, как сильно ей не хватает мужа. Она тоскует без разговоров с ним, советов и бесконечного юмора. В какой-то мере, как отметила сама Зудина, это были созависимые отношения.

«Тридцать пять лет рядом был мужчина, с которым мы были единым целым, одной планетой. Психологи назвали бы наши отношения созависимостью. Может быть... Но это была добровольная зависимость друг от друга. И радостная».

Жизнь с Олегом Павловичем казалась актрисе сказкой. За все годы она никогда не страдала, не понимала, что такое плохое общение и чувствовала, что её сильно любят, несмотря ни на что. Конечно, были и негативные моменты в их отношениях, однако по большей части, как утверждает Зудина, они были связны с онкологическим заболеванием Табакова, которое развивалась несколько лет.

«Когда любимый человек много лет болеет, а ты не можешь изменить ситуацию. Теперь я проживаю третью жизнь. Первая была до Олега Павловича, вторая — с ним рядом, нынешняя, третья, — после Олега Павловича. Это горько осознавать, но необходимо, чтобы увидеть впереди не тупик, а новые горизонты».
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«Психологи назвали бы наши отношения созависимостью»: Марина Зудина о браке с Олегом Табаковым фотографии
«Психологи назвали бы наши отношения созависимостью»: Марина Зудина о браке с Олегом Табаковым фотографии
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