«Психологи назвали бы наши отношения созависимостью»: Марина Зудина о браке с Олегом Табаковым

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Фанаты актрисы обеспокоены её «излишней худобой»

Началось расследование по делу об усыновлении Мэддокса

Старшего сына Анджелины Джоли могли выкупить у бедной семьи

Яна Кошкина рассказала о сложном детстве и своей сексуальности

18 июля

«Ответы гостей читает по титрам»: У Бориса Корчевникова серьёзные проблемы со слухом

Ведущий программы «Судьба человека» почти не слышит ответы своих гостей