«Психологи назвали бы наши отношения созависимостью»: Марина Зудина о браке с Олегом Табаковым

Марина Зудина
призналась в интервью изданию «7 дней»
, что после смерти супруга её жизнь разделилась на до и после. Зудина также заявила, что находилась в созависимых отношениях с Олегом Табковым
.
За 35 лет отношений ей удалось по-настоящему прочувствовать любовь и мужское тепло. 55-летняя актриса рассказала, как сильно ей не хватает мужа. Она тоскует без разговоров с ним, советов и бесконечного юмора. В какой-то мере, как отметила сама Зудина, это были созависимые отношения.
«Тридцать пять лет рядом был мужчина, с которым мы были единым целым, одной планетой. Психологи назвали бы наши отношения созависимостью. Может быть... Но это была добровольная зависимость друг от друга. И радостная».
Жизнь с Олегом Павловичем казалась актрисе сказкой. За все годы она никогда не страдала, не понимала, что такое плохое общение и чувствовала, что её сильно любят, несмотря ни на что. Конечно, были и негативные моменты в их отношениях, однако по большей части, как утверждает Зудина, они были связны с онкологическим заболеванием Табакова, которое развивалась несколько лет.
«Когда любимый человек много лет болеет, а ты не можешь изменить ситуацию. Теперь я проживаю третью жизнь. Первая была до Олега Павловича, вторая — с ним рядом, нынешняя, третья, — после Олега Павловича. Это горько осознавать, но необходимо, чтобы увидеть впереди не тупик, а новые горизонты».
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