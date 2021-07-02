«87 процентов поражения лёгких»: Пётра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

70-летний Пётр Мамонов
попал в реанимацию с диагнозом коронавирусная инфекция. По словам жены артиста Ольги, состояние Мамонова плохое. Сейчас он находится в больнице в Коммунарке, врачи подключили его к аппарату ИВЛ.
Актёр и музыкант почувствовал себя плохо еще десять дней назад, а в больницу попал 27 июня.
«Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Как обычно это все происходило. Поднялась температура, мы ее сбивать стали. Думали сами — многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось»
, — рассказала супруга Мамонова.
По словам Ольги, у Петра Мамонова 87 процентов поражения лёгких, ковид подтвердился. Врачи продолжают бороться за его жизнь.
обсуждение >>