«Пожалуйста, привейтесь!»: Вера Сотникова рассказала о тяжёлых симптомах ковида

61-летняя актриса Вера Сотникова
собиралась посетить 74-й Каннский кинофестиваль
, но её планы нарушил коронавирус. «Я думала, что проскочу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы – собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и… чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всём теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д.»
, - написала Вера в своём Инстаграме
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Сотникову госпитализировали в больницу с диагнозом COVID-19 в конце июня. Из больничной палаты актриса записала обращение к подписчикам, в котором горячо призывает соотечественников вакцинироваться. «Всё это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь! Даже если после прививки заболеете (а такие случаи действительно есть), пройдёт всё в лёгкой форме без цитокиновых штормов и т.д. А так… привился и ходи спокойно, ничего не бойся. Кто мне доверяет (а я вас никогда не обманывала) – поверьте, я хочу только добра, здоровья и счастья всем людям. Нашим, немцам, французам, американцам, китайцам и индусам. Всем! Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому-то знаю, как иногда тяжело бывает просто Жить. Но мы оптимисты и будем верить, что все самое хорошее, интересное и красивое впереди. Обнимаю всех!»
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Сейчас состояние актрисы стабильное. В свежей публикации в Инстаграме
Вера поблагодарила поклонников за слова поддержки, а также призналась, что чувствовала веру в ее выздоровление даже от незнакомых людей. «Я чувствовала, как искренне совсем не знакомые мне люди желали мне скорейшего выздоровления и удачи в борьбе с коварным вирусом. Спасибо вам за каждый комментарий. Спасибо за сочувствие и доброту. Спасибо за энергию веры и желание видеть меня здоровой и счастливой. Спасибо! Спасибо! Спасибо!»
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