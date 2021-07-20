Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пожалуйста, привейтесь!»: Вера Сотникова рассказала о тяжёлых симптомах ковида

20 июля
2021 год

Лайфстайл >>
20 июля 2021
61-летняя актриса Вера Сотникова собиралась посетить 74-й Каннский кинофестиваль, но её планы нарушил коронавирус. «Я думала, что проскочу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы – собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и… чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всём теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д.», - написала Вера в своём Инстаграме.

«Пожалуйста, привейтесь!»: Вера Сотникова рассказала о тяжёлых симптомах ковида

Сотникову госпитализировали в больницу с диагнозом COVID-19 в конце июня. Из больничной палаты актриса записала обращение к подписчикам, в котором горячо призывает соотечественников вакцинироваться. «Всё это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь! Даже если после прививки заболеете (а такие случаи действительно есть), пройдёт всё в лёгкой форме без цитокиновых штормов и т.д. А так… привился и ходи спокойно, ничего не бойся. Кто мне доверяет (а я вас никогда не обманывала) – поверьте, я хочу только добра, здоровья и счастья всем людям. Нашим, немцам, французам, американцам, китайцам и индусам. Всем! Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому-то знаю, как иногда тяжело бывает просто Жить. Но мы оптимисты и будем верить, что все самое хорошее, интересное и красивое впереди. Обнимаю всех!».

Сейчас состояние актрисы стабильное. В свежей публикации в Инстаграме Вера поблагодарила поклонников за слова поддержки, а также призналась, что чувствовала веру в ее выздоровление даже от незнакомых людей. «Я чувствовала, как искренне совсем не знакомые мне люди желали мне скорейшего выздоровления и удачи в борьбе с коварным вирусом. Спасибо вам за каждый комментарий. Спасибо за сочувствие и доброту. Спасибо за энергию веры и желание видеть меня здоровой и счастливой. Спасибо! Спасибо! Спасибо!».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Михаил 2   21.07.2021 - 00:46
Кому суждено заболеть,тот не отвертится. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Моё тело - моё дело»: Егор Бероев выступил с антипрививочной речью
Поиск по меткам
здоровьеКаннский кинофестивалькоронавирусмнение
персоны
Вера Сотникова

фотографии >>
«Пожалуйста, привейтесь!»: Вера Сотникова рассказала о тяжёлых симптомах ковида фотографии
«Пожалуйста, привейтесь!»: Вера Сотникова рассказала о тяжёлых симптомах ковида фотографии
«Пожалуйста, привейтесь!»: Вера Сотникова рассказала о тяжёлых симптомах ковида фотографии
«Пожалуйста, привейтесь!»: Вера Сотникова рассказала о тяжёлых симптомах ковида фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Павел Ващилин
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Нина Дробышева
Анна Кузина
Юлия Маньковская
Илья Носков
Глеб Стриженов
Пётр Щербаков
Олави Ахонен
Джастин Барта
Бетти Гилпин
Сим
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
все родившиеся 21 июля >>

Афиша кино >>

Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза Змеи
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Сипсик
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Эстония, Дания, 2020
Тайна Сен-Тропе
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2021
Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен