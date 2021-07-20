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СМИ: Кристен Стюарт помолвлена со сценаристкой Дилан Майер

20 июля
2021 год

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20 июля 2021
На днях западные СМИ опубликовали фотографии актрисы Кристен Стюарт и её возлюбленной, сценаристки Дилан Майер, сделанные на выходе из аэропорта Лос-Анджелеса, обратив внимание читателей на то, что девушки носят одинаковые золотые кольца. А тот факт, что носят они их на безымянном пальце левой руки, породил массу разговоров о тайной помолвке и даже свадьбе Кристен и Дилан.

СМИ: Кристен Стюарт помолвлена со сценаристкой Дилан Майер
фото: Дилан и Кристен

О романе Стюарт и Майер стало известно в августе 2019-го. В ноябре Кристен Стюарт на шоу Говарда Стерна призналась, что не может дождаться, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Кристен не стала уточнять, как именно будет выглядеть её предложение руки и сердца, иначе это уже не будет для Дилан неожиданностью. «Я даже уже знаю парочку поистине крутых способов сделать предложение так, что она не сможет отказаться. Я очень импульсивный человек, так что понятия не имею, когда это произойдёт. В первый раз, когда я призналась ей в любви, мы сидели в каком-то первом попавшемся нам баре, и я на тот момент была знакома с ней уже шесть лет, но мы встречались лишь вторую неделю. Я познакомилась с ней на съёмках фильма, не видела её после этого шесть лет, и тут она просто появилась на дне рождения нашего общего друга, и я подумала: «Где ты была всё это время? И как так вышло, что мы жили в одном городе и ни разу не пересеклись?».

СМИ: Кристен Стюарт помолвлена со сценаристкой Дилан Майер
фото: Дилан и Кристен

Скоропалительность своих чувств к Дилан Кристен объяснила тем, что между ними много общего: «Мы обе из Лос-Анджелеса и обожаем этот город, нам обеим плевать на свой внешний вид, мы с детства чувствовали себя как какие-то трольчихи. Мы вроде похожи, но в то же время разные».
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СМИ: Кристен Стюарт помолвлена со сценаристкой Дилан Майер фотографии
СМИ: Кристен Стюарт помолвлена со сценаристкой Дилан Майер фотографии
СМИ: Кристен Стюарт помолвлена со сценаристкой Дилан Майер фотографии
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