Раскрепощённый Голливуд на выезде: Энди МакДауэлл, Джоди Фостер и Джессика Честейн

После годовой паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, Каннский кинофестиваль возобновил свою работу, но с существенным ужесточением правил проведения. С 6 по 17 июля 2021 года все гости 74-го Каннского кинофестиваля вынуждены были проходить тестирование на COVID-19 каждые 48 часов. Или же предоставлять сертификат о вакцинации. Бесплатное тестирование гостей обошлось организаторам в более миллиона долларов, но так и не уберегло их от критики. Кого-то возмутило отсутствие обязательных медицинских масок на лицах знаменитостей, выходивших на красную дорожку. Кто-то отметил традиционное унижение толпы зевак, сгрудившихся за оградой в тщетных попытках снять на камеру телефона обрывки блеска и нищеты красной дорожки. А на дорожке было не так уж и густо - в условиях строгого соблюдения мер безопасности визит в Канны обернулся для многих гостей настоящим квестом. И особенную стойкость и решительность в этом году проявили пышущие здоровьем супермодели и блогерки-инфлюенсерки, потеснившие на дорожке звёзд кино. Из участников до фестиваля не доехали невыезднойКирилл Серебренников и заболевшая ковидомЛеа Сейду, которая должна была представлять 4 фильма со своим участием. Но большинству участников всё-таки удалось представить фильмы зрителям лично. На протяжении всего фестиваля Кино-Театр.Ру исправно публиковал отчёты с самых громких премьер и вечеринок, прошедших в рамках фестиваля. И в качестве живописного послесловия мы приберегли для читателей фотогалерею работ светского фотографа Грэга Уилльямса, вхожего за кулисы Венецианского и Каннского кинофестивалей, а также премий «Оскар» и BAFTA. В этом году Уилльямс навещал гостей фестиваля в их номерах в отеле и запечатлел в неформальной обстановке Адель Экзаркопулос, Мэтта Деймона, Джоди Фостер, Адама Драйвера, Джессику Честейн, Энди МакДауэлл, Тима Рота, Бенисио Дель Торо и других звёзд мирового кинематографа, добравшихся до Лазурного берега.
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