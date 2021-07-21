Раскрепощённый Голливуд на выезде: Энди МакДауэлл, Джоди Фостер и Джессика Честейн

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Актриса продолжает оправдываться перед подписчиками в соцсетях

Кристина Асмус ответила на обвинения в злоупотреблении пластической хирургией

21 июля

МХАТ им. Горького расторг новый контракт с Ольгой Бузовой

В пресс-службе театра опровергли информацию о продлении договора с певицей